Chacinerías Díaz, la excelencia del ibérico reconocida por los Premios Porc d'Or

Chacinerías Díaz es sinónimo de tradición, calidad y compromiso con el bienestar animal. Cuenta con más de un siglo de historia como fabricantes y más de cuatro décadas como ganaderos. Su trabajo ha sido reconocido en los últimos años con los prestigiosos Premios Porc d'Or, que valoran la productividad, el manejo y el cuidado en las explotaciones porcinas de toda España. Pedro Díaz Nafría, socio gerente de Chacinerías Díaz, explica que estos galardones «son un reconocimiento al trabajo bien hecho, especialmente al esfuerzo de los trabajadores«. Los premios Porc d'Or distinguen cada año a las granjas con mejores resultados en bienestar, productividad y manejo.

«En los últimos cuatro años hemos recibido nueve premios, tres de ellos el último año, además de ser finalistas al premio especial One Health Ceva Salud Animal, que premia las mejores explotaciones en bioseguridad, instalaciones, manejo y cuidado de los animales. Estos datos son reflejo de una filosofía de trabajo que pone el bienestar animal y su manejo en el centro. En el caso del cerdo blanco fuimos nominados en manejo en maternidad y en Longevidad donde fuimos galardonados con el Oro al alcanzar un 92 % de cerdas que llegan a la tercera camada, una cifra récord en España, donde solo nuestra explotación a superado el 90 %. Eso demuestra que nuestras madres están bien cuidadas y que el bienestar se traduce en productividad«, destaca Díaz Nafría.

La clave, según explica, está en el control total de la cadena de producción. «Tenemos en nuestra propia explotación una fabrica de piensos, controlamos la alimentación que reciben y el manejo del ganado. El cerdo, al final, te devuelve lo que le das. Si le das una buena alimentación, un buen manejo obtienes un buen producto», afirma. Esa trazabilidad completa, desde el cereal hasta el jamón, garantiza no solo la calidad, sino también la seguridad alimentaria. El director comercial, David Díaz Nafría, resume la filosofía de la empresa con una frase que condensa su esencia: «mimamos la producción de la alimentación de nuestros animales, el bienestar de estos, para poder llevar al mercado las chacinas de siempre». Una metáfora que refleja su modelo de ciclo cerrado, en el que la empresa controla cada fase del proceso productivo. «Nuestra estructura está enfocada a tener absolutamente toda la línea. Criamos nuestros propios animales, controlamos su genética y su alimentación, prevaleciendo una producción tradicional y eso nos permite asegurarnos la mejor materia prima», explica.

Desde que comenzaron a recibir los Premios Porc d'Or en 2020, Chacinerías Díaz acumula un total de nueve galardones nacionales: cuatro oros en longevidad de producción ibérica, dos oros y dos platas en cerdo blanco, y una plata en tasa de partos. «Estos premios son principalmente para los trabajadores, que son quienes están día a día en las granjas, cuidando cada detalle»», subraya el director comercial. El compromiso de la empresa con la calidad y la sostenibilidad es constante. «Nos hicimos ganaderos en los años 80, cuando empezó a industrializarse el sector, precisamente para garantizar la materia prima y mantener la esencia de nuestros productos», recuerda Pedro Díaz. Ahora, el reto está en seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más concentrado. «En el ibérico, igual que en el blanco, se está produciendo una verticalización. La mayoría de los cerdos están ya en manos de grandes empresas. Por eso, mantener nuestra independencia y nuestro modelo familiar es esencial para garantizar la continuidad y la estabilidad de nuestra producción», señala.

Tal y como afirma David Díaz, «para seguir mimando y produciendo un producto tradicional como nos enseñaron las generaciones anteriores, hemos creado una estructura vertical, que al contrario que las grandes estructuras que existen hoy, tanto en los animales de capa blanca, como los de capa ibérica, nuestro fin es conseguir el producto de siempre, las calidades de siempre, aunque el costo de esta producción en todas sus partes del proceso sea mucho mayor. Hemos sabido conjugar tradición y modernidad, para poder ser competitivos en un mercado de grandes producciones en la que se pierde la esencia de la tradición, de los sabores de siempre»﻿.

No solo nos anima a seguir manteniendo la misma línea de trabajo el reconocimiento a través de estos premios, también el día a día, nos acerca el reconocimiento de la calidad percibida por nuestros clientes. Las certificaciones de calidad con las que contamos, IFS, SAE, norma del ibérico, Chorizo Español o ETG del Jamón serrano nos someten a duros exámenes todos los años y, año tras año, hemos conseguido alcanzar los más altos niveles. Esto nos hace estar orgullosos de nuestro producto y del equipo humano que le da forma y consolida nuestro lema «Siguiendo la tradición desde 1907».

