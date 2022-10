Chabela de la Torre: “La formación del IME es una palanca de éxito gracias a la personalización”

El IME aporta a sus alumnos una formación dual muy relevante para aquellas personas que trabajan como cargos medios y directivos de empresa pero buscan compaginarla con su vida personal y profesional.

-En primer lugar, ¿cómo detecta el IME las necesidades de formación de las empresas?

-En IME Business School estamos inmersos en la realidad empresarial. Por un lado, contamos con la orientación del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) y su continua labor investigadora en este campo. Por otro lado, la relación con las empresas es cada vez más estrecha debido a nuestra larga trayectoria de colaboración con muchas de ellas. De esta manera, las empresas nos trasladan tanto sus necesidades de personal como sus necesidades de formación, y con esta información recibida durante muchos años, hemos ido desarrollando diferentes programas. Por ello, todos nuestros programas están diseñados para cumplir funciones y para transformar a nuestros alumnos, beneficiando de esta manera tanto a la empresa como a la persona.

-Teniendo en cuenta el escenario actual, ¿seguís programando la formación como una palanca hacia el éxito?

-Sí, ahora la formación de los que toman decisiones es más necesaria que nunca para hacer frente con éxito a los retos de un futuro incierto. La clave de la formación en el IME está en conocer no sólo el escenario actual, sino también en activar los mecanismos necesarios para afrontar cualquier otro escenario que pudiera plantearse, lo que la convierte en una palanca hacia el éxito. Además, no hay mejor respuesta que ver como cada año las aulas vuelven a llenarse de alumnos que consiguen alcanzar diferentes metas gracias a una formación personalizada y adaptada a las expectativas de cada uno.

-¿Cómo conseguís que vuestra formación garantice estas expectativas?

-Yo te diría que esta personalización se plasma en tres aspectos: compatibilidad, aplicabilidad y especialización. Todas nuestras clases se imparten en fin de semana, permitiendo compaginar la formación con el trabajo. Esto es especialmente importante en el caso de los dos Executive másteres, el Executive MBA (EMBA) y el Executive Máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias (EMA), en los que la docencia es semipresencial, necesitando solamente 12 fines de semana de clase presencial. Si hablamos de aplicabilidad, no puedo dejar de mencionar que el 90% de nuestro profesorado está compuesto por directivos y profesionales de empresa que se acercan a las aulas para compartir sus conocimientos a través del método del caso, una metodología que consigue llevar al alumno a la acción. Por último, la posibilidad de especializarse existe en todos los programas pudiendo profundizar en el área de la empresa que más interese, desde Dirección Financiera, Marketing y Transformación Digital, Dirección Comercial, Calidad, etc.

-Has mencionado el Executive MBA (EMBA) y el Executive Máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias (EMA), dos másteres diseñados para perfiles senior. ¿Qué tipo de formación se ofrece para estos perfiles?

-Como te comentaba, empezando por ser una formación semipresencial, estos másteres ofrecen una dinámica muy enriquecedora para el alumno puesto que, acompañados de un Maestro, recorren los desafíos con los que cada día se encuentran los alumnos en sus empresas. Somos conscientes de que el tiempo es un recurso escaso para nuestros alumnos, por lo que necesitan plantear soluciones directas, y es esta figura del Maestro quién puede ayudarles a proyectar sus objetivos en resultados más fácilmente. Un Maestro es una persona con conocimiento y experiencia en el ámbito de los objetivos del alumno, y que cumple la doble función de ayudarle a conseguir esos objetivos y valorar el grado de cumplimiento de los mismos. Esto, sumado al diseño de grupos reducidos, donde los compañeros también cuenten con amplia experiencia profesional, ofrece un enriquecedor entorno de Networking.

-Interesante figura la del Maestro, ¿Se asigna uno a todos los alumnos?

-Sí, todos los alumnos con experiencia suficiente para entrar en un programa senior tiene asignado un Maestro. Además, cada Maestro sólo puede tener un alumno asignado, lo que potencia la relación entre ambos, haciendo de esta figura uno de los pilares de nuestra formación. Es una figura que nace cuando detectamos que había muchos directivos sin formación universitaria al frente de empresas, y entendimos que debíamos diseñar una formación enfocada a cubrir esta necesidad.

-¿Cómo es esta formación para directivos sin formación universitaria?

-Es como un Executive Máster en cuanto a sus objetivos y duración, pero con un enfoque más presencial y una manera más directa de presentar los contenidos y discutir los casos de empresas reales. De esta manera, conseguimos que estos alumnos asimilen los contenidos y saquen un mayor provecho de la discusión de los casos. En concreto, me refiero al Programa Integral de Gestión Empresarial (PIGE) y el Programa Integral en Gestión de Empresas Agroalimentarias (PIGEA), dos programas para los que no es necesario ser titulado universitario y que ofrecen una formación de calidad comprimida en 21 fines de semana presenciales. Un cambio estructural en la empresa o la creación de un nuevo departamento son ejemplos de problemáticas reales que se han tratado en estas clases, en las que se tocan materias como técnicas de negociación, toma de decisiones, gestión de las personas, estrategia empresarial, etc. Además, si lo desean puede especializarse y todos concluyen su formación con un Trabajo de Fin de Programa, que puede ser confidencial y para lo que cuentan con la dirección de un especialista con mucha experiencia en la materia que planteen.

-¿Estamos a tiempo para matricularnos en vuestros másteres y programas?

-Sí, el curso comienza el 14 ó 21 de octubre, según el tipo de programa, y estamos ahora realizando las admisiones, luego es importante escribir cuanto antes a infoime@usal.es. Un simple correo es suficiente para iniciar un proceso que es ágil y como todo lo que hacemos, adaptado para personas con poco tiempo, que es la característica habitual de nuestros alumnos, por la dedicación que requieren las empresas.

Contenido patrocinado por el IME Business School