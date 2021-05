“En los primeros cinco años, eligiendo bien el perfil, hemos librado de recibir quimioterapia a muchas pacientes y no se ha registrado ninguna recaída”

–La genómica nos dice qué pacientes pueden curarse sin necesidad de hacerles pasar por la agresiva quimioterapia.

–Identifica a las pacientes de bajo riesgo que no van a necesitar quimioterapia y que, pese a no recibirla, no recaen. Antes de tener esta herramienta le estábamos dando quimioerapia a muchas de esas pacientes de forma innecesaria. La plataforma Oncotype permite seleccionar pacientes con ganglios positivos y negativos que no van a necesitar quimio, cuando antes, a los pacientes con ganglios positivos se le daba quimio sí o sí. Prosigma, por su parte, nos aporta mucha información biológica del tumor y del riesgo de recaída más allá de cinco años. ¿Qué sucede con los tumores de los cinco a los diez años? Es importante saberlo también.

–¿De qué porcentaje de pacientes que se han librado de la quimiterapia estamos hablando?

–Un tercio. Cuando solicitamos un test genómico, los oncólogos debemos marcar una casilla en la que decimos si con la información de la que disponemos le daríamos quimioterapia o no. Luego recibimos el test y decidimos finalmente si la vamos a dar. Pues de todas esas pacientes a las que marcamos que, inicialmente, sí le daríamos quimioterapia, hay un tercio que al final no la recibieron porque la genómica nos dijo que no la iba a necesitar. Y desde agosto de 2015 ninguna de ellas ha recaído. Hasta ahora, el test genómico no se ha equivocado.

–¿Se podrá llegar a utilizar esta técnica en otros tumores, además del de mama?

–Se está validando para otro tipo de tumores. Ya hay estudios de algunos tipos de linfomas. La ventaja es que, programando el aparato, te permite hacer los genes de tumores que quieras. También te permite hacer investigación. Ahora no solo se estudian tumores en estadios precoces, sino también en situaciones metastásicas.