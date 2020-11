César Lumbreras sobre el futuro agrario: “Castilla y Léon perderá dinero de la PAC con el reparto propuesto por el Ministerio”

En su intervención, el experto ha indicado que aún quedan muchos interrogantes en esta materia. A falta de un mes para que concluya el año, Lumbreras ha recordado que la Unión Europea no tiene todavía de forma definitiva ni el marco presupuestario 2021-2027 ni está aprobado el fondo europeo de recuperación de 750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000 millones. Dicha cantidad de dinero se debe destinar a tres objetivos: la mejora del establecimiento de la cadena sanitaria, a la lucha contra el cambio climático y a llevar internet de calidad hasta el último rincón. Para eso, cada estado miembro de la UE tiene que presentar sus proyectos, Bruselas los deberá actualizar, esos planes se ejecutarán y Bruselas tendrá entonces que pronunciarse sobre si dicha ejecución se ha hecho correctamente. Solo entonces se recibirá el dinero. La fecha, hasta el momento, es una incógnita.

En ese sentido, el periodista ha mencionado que a su juicio la negociación española “es la gran batalla”, pues todas las Comunidades Autónomas acudirán a la negociación con la premisa de que no quieren que les llegue menos dinero que antes, lo que imposibilita un nuevo reparto del dinero tal y como pretende el Ministerio de Agricultura. En este reparto, Castilla y León sería una de las grandes perjudicadas , pues al ser uno de los territorios que más dinero recibe perdería en el nuevo reparto para así compensar al resto de Comunidades Autónomas.

“En diciembre hay una nueva convocatoria para la negociación hispano española entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas pero hasta bien entrado el año que viene no se sabrá el importe, pues hay que enviar a Bruselas los planes estratégicos. Solo en ese momento podremos hacer una primera aproximación, no definitiva, del reparto del dinero entre Comunidades Autónomas y el dinero que recibirá cada uno de los agricultores y ganaderos en su bolsillo”, explicó.

Narciso Crespo (Presidente CUPERAL): “Mantener la PAC es fundamental para la sociedad”

“La PAC está destinada a la sociedad aunque la cobren los agricultores y ganaderos. Se necesita los controles rigurosos de calidad que existen en la UE y las ayudas para compensar que los alimentos sean asequibles para la población. Si la sociedad tuviera que pagar lo que le cuesta producir los alimentos al sector primario, habría capas sociales que no podrían pagarlo. El sector primario no ha sabido explicar a la sociedad esto. Pero el mantenimiento de la PAC es fundamental para la sociedad, y más en este momento. La pandemia ha demostrado que es importante la soberanía alimentaria. No se ha producido desabastecimiento de alimentos durante este confinamiento, a pesar de tener una economía parada. Y eso es gracias a que la cadena alimentaria ha funcionamiento perfectamente, con todos los alimentos y de calidad. Esto también es gracias a la PAC”.