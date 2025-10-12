El Centro de Transportes de Salamanca refuerza su liderazgo con nuevas inversiones en sostenibilidad y servicios

Domingo, 12 de octubre 2025, 05:00 Compartir

El Centro de Transportes de Salamanca ha dado un paso decisivo en su proceso de modernización con el inicio de las obras para instalar dos puntos de recarga de electricidad destinados a camiones. Se trata de una infraestructura pionera que convertirá al recinto en líder en el suministro energético a vehículos pesados eléctricos, posicionando a Salamanca como referente en logística verde dentro del noroeste de la península ibérica. Este avance responde al compromiso del centro con la reducción de emisiones y con los objetivos de transición energética marcados por la Unión Europea.

Pero la apuesta del Centro no se limita a la sostenibilidad. En septiembre está previsto el comienzo de las obras de un nuevo edificio de servicios específicamente diseñado para chóferes y transportistas. Este espacio contará con una sala de descanso abierta las 24 horas, duchas, lavandería y otras comodidades esenciales para quienes recorren a diario miles de kilómetros y necesitan instalaciones adecuadas para reponer fuerzas. Una inversión que busca no solo mejorar la competitividad del centro, sino también dignificar la labor de los profesionales de la carretera.

Ambos proyectos forman parte de la remodelación integral del estacionamiento de vehículos pesados, concebida para cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad exigidos por la normativa europea. El recinto ya dispone de vigilancia mediante cámaras de última generación, control de accesos y personal de seguridad permanente, pero ahora la meta es avanzar hacia un modelo de aparcamiento moderno, sostenible y plenamente adaptado a las necesidades del sector.

El Centro de Transportes de Salamanca, gestionado por CETRAMESA, es hoy un nodo logístico esencial para las rutas que conectan Portugal y el Atlántico con el resto de Europa. Ubicado dentro de la Plataforma Intermodal de Salamanca, combina la eficiencia del transporte ferroviario con la flexibilidad del transporte por carretera, lo que le permite ofrecer soluciones competitivas para la distribución nacional e internacional de mercancías.

En paralelo, el centro mantiene una variada oferta de servicios: cafetería, restaurante, oficinas, talleres, áreas de lavado y una estación de servicio con precios competitivos en gasóleo, gasolina, AdBlue, gas natural licuado y comprimido. A ello se suma la mayor electrolinera de Castilla y León, equipada con cargadores rápidos y ultrarrápidos para turismos y vehículos ligeros. Con la incorporación de los nuevos cargadores para camiones, el complejo consolidará su posición como referente regional en movilidad eléctrica aplicada al transporte profesional.

La estrategia de innovación, sostenibilidad y atención al transportista se integra en el desarrollo del Corredor Atlántico y en los planes europeos de transporte intermodal. Con estas inversiones, el Centro de Transportes de Salamanca no solo incrementa su capacidad operativa, sino que se reafirma como motor económico de la provincia y socio estratégico para las empresas que demandan soluciones logísticas de primer nivel.

El futuro del sector pasa por combinar eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Y en ese camino, el Centro de Transportes de Salamanca acelera para mantenerse como gran referente logístico del noroeste español.