El Centro de Láseres Pulsados impulsa una nueva etapa de expansión científica y divulgativa

Salamanca, Patrimonio de la Humanidad desde 1988, es una ciudad turística por excelencia de la que todo salmantino se enorgullece. En su seno acoge desde hace más de ocho siglos una Universidad cuyo prestigio hunde sus raíces en el ayer y se proyecta hacia un futuro de innovación. A su alrededor, institutos y centros de investigación referentes en su campo. Junto a esta Salamanca académica, se ha construido una instalación nacional altamente especializada de la que, sin embargo, no muchos son conscientes y que ha ubicado a Salamanca en el mapa, a nivel internacional. Se trata del Centro de Láseres Pulsados (CLPU), consorcio público formado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, y adscrito a la Administración General del Estado (AGE). Una instalación singular, única en España, que alberga el acelerador láser más potente del país, VEGA, y que ahora afronta un momento clave con la ampliación de su capacidad gracias a la construcción y equipamiento de una segunda área de experimentación. Desde su puesta en marcha en el 2018, la instalación ha acogido a más de medio millar de científicos de todo el mundo, apoyando la investigación en la frontera del conocimiento con una tecnología de vanguardia en constante evolución. En este marco, se está desarrollando un proyecto de optimización de sus líneas de experimentación llamado DOLEV que, como en el caso de la nueva construcción, cuenta con financiación a cargo de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y de los fondos europeos Next Generation. Además, ubicado en el Parque Científico, la instalación aprovechará el nuevo impulso dado por la Universidad de Salamanca a este espacio tecnológico, con la finalización de la construcción del inmueble M4, para ocupar la primera planta de este edificio, en la que se diseñará un nuevo centro interactivo de Ciencia dedicado a la divulgación de la Óptica y la Fotónica. Investigación, formación y divulgación son pilares estratégicos de una infraestructura referente en su campo a nivel internacional.

Desde sus inicios, el Centro de Láseres Pulsados se ha volcado con los ciudadanos de Salamanca ofreciendo multitud de actividades dirigidas al público general y a los estudiantes de primaria y secundaria, siendo plenamente consciente de que, como entidad pública, hay que devolverle al ciudadano lo que el ciudadano, con sus impuestos, ha dado a la investigación. Sus esfuerzos lograron amplia recompensa en 2023 cuando obtuvo por primera vez la distinción de Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i), otorgada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Con este nuevo hito a sus espaldas, el CLPU fue elegido para diseñar, en mayo de este año, el programa nacional de celebración del Día Internacional de la Luz. Ahora, al concluir 2025, el Centro de Láseres Pulsados inicia con entusiasmo renovado un nuevo programa completo que mira a la sociedad salmantina, porque el conocimiento compartido es la vía más rápida de progreso social. La primera actividad se lanza en el marco de la Semana de la Ciencia de Castilla y León. Se trata de la cuarta edición del Ciclo de la Luz, unas jornadas divulgativas que tendrán lugar entre el 10 y el 14 de noviembre en las que expertos de diferentes campos científicos mostrarán la relevancia de la luz y su tecnología para el análisis y desarrollo de sus propias áreas de investigación. Se hablará de la luz y el color en Astrofísica, Patrimonio, Nanotecnología, Geología, en unos encuentros científico-ciudadano que tendrán lugar en la Torre de los Anaya a las seis y media de la tarde. A esta actividad, se unirá al programa un espectáculo en el que la danza y la ciencia dialogan, en el que energía y luz se traducen en movimiento para demostrar que también habitan en nosotros. Una actividad diseñada para grandes y pequeños que invita a sentir la ciencia. También para este nuevo proyecto, que cuenta con la ayuda de la FECYT–Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que finalizará en junio del 2026, el Centro de Láseres Pulsados retoma su canal de pódcast 'Luciérnagas' (accesible en iVoox) con nuevos capítulos de su programa 'Olvidadas por la Ciencia'. Serán cinco nuevos episodios biográficos de corta duración dedicados a investigadoras cuyos nombres no siempre han sido reconocidos, pero cuyos descubrimientos permitieron avances científicos, tecnológicos y sociales de gran relevancia. Asimismo, la Unidad de Cultura Científica e Innovación continua con su labor de impulso a las vocaciones científicas con dos actividades clave: 'Contrarreloj', diseñada para explicar los láseres a estudiantes de secundaria, en la que se incluye una actividad final con realidad mixta (los institutos de la provincia pueden solicitarla directamente al Centro); y para los estudiantes de primaria, el CLPU vuelve a proponer 'Garabalux', un concurso de dibujo que este año se centra en los misterios del mundo que ve la luz invisible y en el que pueden participar los pequeños a través de sus centros educativos. Todas estas actividades se diseñan bajo el lema 'Prohibido no tocar', pero a él se une la máxima 'Ciencia sin barreras', porque en el CLPU se apuesta por una ciencia abierta a todas las personas, capaz de inspirar y de integrar. Por eso mantiene cada año en su programa divulgativo 'Jugando con la luz', en el que acerca la Óptica y la Fotónica a las personas, niños y adultos, que viven con discapacidad (visual, motora, psicológica…). Una ciencia sin barreras para todos, pero también con todos ya que la infraestructura, a través de una nueva convocatoria que permanecerá abierta hasta el 20 de octubre (más información en la página web, abre sus puertas a investigadores e investigadoras con discapacidad que deseen formar parte activa de esta transformación científico tecnológica.

En cada una de estas acciones late la convicción del CLPU de que la Ciencia es un bien común, un espacio que se enriquece cuando se abre a todos. Por eso, más allá de ser una infraestructura científica singular, el CLPU tiene vocación de convertirse en un símbolo de lo que somos capaces de construir juntos. Un lugar donde la ciencia se abre, se comparte e invita a sentir el orgullo de formar parte de ella, porque en Salamanca también se está escribiendo en mayúsculas el futuro de la Ciencia Láser.