El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, pidió a los centenares de simpatizantes salmantinos que acudieron al acto convocado por su partido que su apoyo era necesario para vencer a la “izquierda totalitaria y sectaria”. Ortega Smith aseguró que no hay que convencerles, sino “vencerles en las urnas, las calles y los tribunales”, porque no tienen “ningún respeto democrático y de patriotismo”. Además, hizo un símil entre lo que le ha ocurrido a Macri en Argentina, que ha perdido la presidencia, con lo que le sucedió a Rajoy, en una crítica clara hacia el PP. “No pudo imponerse a la izquierda. No acabó con la ideología de género, ni con la memoria histórica, no bajó impuestos ni cerró chiringuitos”, expuso.

Ortega Smith añadió que el reto de Vox es “luchar por un cambio generacional” en España y no por “unas elecciones”. Criticó al resto de partidos por contribuir a un sistema político que lleva 40 años y que ha convertido los comicios en un “mero trámite” para mantener el escaño. En este sentido, precisó que su partido se ha marcado un “reto histórico” para transformar el país. También tuvo palabras sobre lo sucedido en Cataluña y los disturbios, de los que destacó “las barreras de golpistas y totalitarios”. Abogó, además, por modificar la ley de indultos para que no se les pueda aplicar a “los que han dado un golpe de Estado contra España”.