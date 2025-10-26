El Cementerio San Carlos Borromeo se renueva como espacio histórico y patrimonial de Salamanca

Domingo, 26 de octubre 2025, 05:00 Compartir

El Parque Cementerio Salamanca, entidad que gestiona los servicios funerarios y los camposantos municipales de la capital, entre ellos el Cementerio San Carlos Borromeo, el Virgen de la Salud-Tejares y el Tanatorio San Carlos, ha puesto en marcha una importante actuación de mejora en el principal cementerio histórico de la ciudad.

En el Cementerio San Carlos Borromeo se han ejecutado este año alrededor de 300 metros lineales de nuevas jardineras distribuidas en tres de sus calles, con el objetivo de embellecer y poner en valor el entorno. A estas intervenciones se suma la restauración del Crucero de San Cebrián, una pieza escultórica del siglo XVI que ha recuperado su esplendor original gracias al trabajo de las restauradoras de bienes culturales Carmen Diego y Carmina Fernández.

Personajes ilustres

El recinto, inaugurado en 1832, ha ido creciendo y transformándose con el tiempo de la mano de notables arquitectos hasta alcanzar su fisonomía actual. Entre sus avenidas descansan personalidades esenciales para comprender la historia de Salamanca y de España: intelectuales como Miguel de Unamuno, políticos como Filiberto Villalobos, estudiosos como Pedro Dorado Montero, fotógrafos como Venancio Gombau y artistas de la talla de Rafael Farina, Basilio Martín Patino o Agustín Casillas, entre muchos otros.

El nuevo itinerario está compuesto por 39 puntos de interés señalizados por paneles informativos.

La relevancia de quienes reposan en el cementerio, unida a la belleza de sus panteones, ha llevado al Ayuntamiento de Salamanca a impulsar un proyecto de visitas interpretadas que convierte este lugar de memoria y simbolismo en un auténtico espacio patrimonial. Mediante una audioguía y un recorrido accesible, el visitante puede descubrir la vida y obra de estos personajes ilustres. así como el valioso conjunto monumental que alberga el recinto.

El nuevo itinerario está compuesto por 39 puntos de interés señalizados mediante paneles informativos que incorporan códigos QR. A través de ellos, el público puede acceder a contenidos en audio que amplían la información y permiten un paseo autónomo, didáctico y respetuoso. También se ha editado un tríptico con la información esencial y recomendaciones para la visita, reforzando el carácter divulgativo y cultural de esta propuesta.

Entre los lugares destacados del recorrido se incluyen la capilla, el crucero de San Cebrián, la cruz de los Irlandeses, el llamado Ángel de la Muerte y numerosas tumbas y panteones de gran valor artístico. Todos estos elementos han sido documentados con criterios históricos y patrimoniales, garantizando una lectura coherente y respetuosa del espacio funerario.

El Cementerio San Carlos Borromeo, testigo privilegiado de casi dos siglos de historia, se ha convertido en un lugar de memoria viva. Las recientes actuaciones mejoran su conservación y estética y también lo transforman en un espacio interpretado, capaz de explicar la evolución urbana y cultural de Salamanca a través de las huellas de quienes ayudaron a construir su identidad.