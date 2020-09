Catequesis presencial de 45 minutos y 8 niños en Salamanca

La Diócesis de Salamanca ha lanzado un protocolo para la catequesis de niños, jóvenes y adultos en este nuevo curso pastoral marcado por la pandemia del coronavirus y serán los párrocos y catequistas los que adapten el protocolo a su realidad concreta, además de tener en cuenta la normativa vigente de las autoridades competentes.

Entre las modalidades de catequesis, para la Diócesis de Salamanca, la presencial “debe ser prioritaria, en aquellos lugares donde se pueda hacer”. En los casos en los que no sea posible se favorecerá que sea semipresencial (una semana presencial y otra que se trabaje en casa) o familiar en casa.

En el protocolo sanitario para la catequesis presencial, la Vicaría de Pastoral y la Delegación de Catequesis señalan que “se procurará que ningún grupo supere los 8 miembros”, se garantizará la distancia de 1,5 metros evitando el “frente a frente” y con la misma mesa y silla asignada. En caso de reducirse grupos se aboga por más catequistas o que los existentes dupliquen las sesiones. Éstas tendrán lugar en el templo parroquial y “se procurará que los niños del mismo colegio, incluso de la misma aula, formen parte del mismo grupo”. “No podrán asistir a otro grupo, aunque sea del mismo nivel. El criterio que debe primar es la pertenencia a un grupo estable”, afirma la Diócesis.

Se sugiere además que en aquellas parroquias con muchos niños y escasez de catequistas o dificultad de espacios, la catequesis del primer año de comunión no se lleve a cabo y se trabaje más con cada familia “para conocerles, motivarles e implicarles desde el comienzo en la educación de la fe de sus hijos”.

La Diócesis reduce el tiempo de la sesión de catequesis a 45 minutos, para evitar que coincida el grupo que sale con el que entra y tener tiempo para desinfectar, y las actividades que se desarrollen tendrán “el mínimo movimiento posible”. Mascarilla obligatoria, gel, ventilación, limpieza frecuente de aseos y evitar en lo posible traslados a la capilla habilitando un espacio de oración en la misma sala son otras normas.

Las parroquias con página web o correo electrónico deberán utilizar esos medios para las inscripciones y los padres deberán llevar firmada una declaración responsable de que sus hijos no tienen síntomas de COVID ni han estado con personas con síntomas o con coronavirus. Las familias no podrán acceder a las instalaciones y los catequistas llevarán un registro de asistencia a cada sesión por si es requerido por las autoridades sanitarias en caso de contagio. No se podrán intercambiar catequistas entre grupos y la Diócesis recomienda valorar la situación de personas de riesgo por su salud o edad a la hora de pedirles que que ejerzan de catequistas. La Diócesis recuerda que es buen momento para crear un “plan de catequesis on line”, creando fichas para enviar a las familias.