La Catedral rescata su 'San Martín repartiendo su capa a un mendigo', un lienzo del siglo XVII Patrimonio autoriza la restauración de la obra de la capilla de Santa Catalina

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 17:27

La Catedral encara una nueva restauración de uno de sus lienzos más dañados. Tras recuperar obras como 'La matanza de los inocentes', 'La expulsión de los mercaderes del templo', 'María Magdalena' o 'Jesús Camino del Calvario', ahora llega el turno de 'San Martín repartiendo su capa a un mendigo', un lienzo del siglo XVII que se encuentra en la capilla de Santa Catalina.

Un 'rescate' que el Cabildo encomienda a las restauradoras Carmen Diego y Carmen Fernández, después de que la Comisión Territorial de Patrimonio ha dado el visto bueno al proyecto de restauración.

Está muy mal estado de conservación y una de las principales causas de sus deterioro radica en una restauración previa poco afortunada. El soporte está destensado y presenta abolsamientos. La obra fue parcheada y muestra desgarros y agujeros de poco tamaño. Por otra parte, ha habido una pérdida de la policromía y el barniz se encuentra oxidado. Por su parte, el marco está en un estado deficiente.