El cuadro 'San Martín repartiendo su capa con un mendigo'. ALMEIDA

La Catedral rescata su 'San Martín repartiendo su capa a un mendigo', un lienzo del siglo XVII

Patrimonio autoriza la restauración de la obra de la capilla de Santa Catalina

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:27

Comenta

La Catedral encara una nueva restauración de uno de sus lienzos más dañados. Tras recuperar obras como 'La matanza de los inocentes', 'La expulsión de los mercaderes del templo', 'María Magdalena' o 'Jesús Camino del Calvario', ahora llega el turno de 'San Martín repartiendo su capa a un mendigo', un lienzo del siglo XVII que se encuentra en la capilla de Santa Catalina.

Un 'rescate' que el Cabildo encomienda a las restauradoras Carmen Diego y Carmen Fernández, después de que la Comisión Territorial de Patrimonio ha dado el visto bueno al proyecto de restauración.

Está muy mal estado de conservación y una de las principales causas de sus deterioro radica en una restauración previa poco afortunada. El soporte está destensado y presenta abolsamientos. La obra fue parcheada y muestra desgarros y agujeros de poco tamaño. Por otra parte, ha habido una pérdida de la policromía y el barniz se encuentra oxidado. Por su parte, el marco está en un estado deficiente.

