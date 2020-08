Castilla y León ordena intensificar los controles en los prostíbulos como focos de contagio

“Deberán permanecer cerrados al público los denominados clubes de alterne o prostíbulos, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen”. Es el apartado 3 del artículo 24 del decreto que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, publicó en el Diario Oficial de la esa autonomía el pasado sábado con nuevas medidas para prevenir contagios por COVID. Recoge la petición que la ministra de Igualdad, Irene Montero, hizo por carta a todas las comunidades para que decreten el cierre de los prostíbulos y lugares de alternes con motivo del coronavirus. La medida no resulta de fácil aplicación. Lo explicó muy claramente en Twitter el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea: “Entre las licencias de establecimientos abiertos al público no existe la categoría ‘prostíbulos’ por tanto es difícil sacar una orden en el Bocyl cerrándolos. Lo que sí que haremos es incrementar la inspección y las sanciones de los sitios sospechosos de tal actividad”.

Fuentes de la Consejería de Presidencia explican a este periódico que la Junta de Castilla y León es consciente de la necesidad de controlar esos locales, por lo que se han dado instrucciones a la inspección para que extreme el control, incremente las visitas y proceda a multar y remitir las notificaciones a todos aquellos que se encuentren en esos locales incumpliendo la normativa. No contempla decretar un cierre generalizado como ha hecho Castilla-La Mancha ya que los prostíbulos carecen de regulación específica y, por tanto, están registrados como actividades económicas diferentes y así pueden tener licencia de hostales u hoteles, bares o establecimientos de ocio nocturno, entre otras. El Gobierno autonómico insiste en que “es importante actuar conforme a derecho” para evitar que las sanciones sean ineficaces o que las decisiones que se adopten sean revertidas judicialmente precisamente por el vacío legal respecto a estos negocios. Por ello, intensificará las inspecciones para comprobar que en cada prostíbulo o club de alterne se cumplen las medidas de prevención que entraron en vigor el pasado sábado. Esto significa que los que están registrados como ocio nocturno deberán estar cerrados, mientras que los que figuren como hoteles tan solo se ven limitados por la restricción del aforo al 50% en zonas comunes.

Ya durante el estado de alarma, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León puso en marcha un nuevo programa denominado “Atrapadas” con el fin de garantizar la atención integral a las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y/o trata con fines de explotación sexual y en situación administrativa irregular en España. Estas situaciones impiden que estas mujeres puedan acceder a los servicios sociales, lo que en un contexto de crisis sanitaria como la provocada por la COVID-19, aumenta su situación de vulnerabilidad. Este programa se puso en marcha en colaboración con entidades del Tercer Sector, como Apramp, Adoratrices, Aclad, Cáritas y las Hermanas Oblatas, y se mantendrá activo mientras lo requiera la situación de crisis sanitaria. El objeto de este programa es la detección de situaciones extremas y de urgente necesidad provocadas por la COVID-19, valoración de la situación social y económica y garantizar la cobertura de sus necesidades básicas así como realizar el seguimiento de cada caso.

No solo Castilla-La Mancha ha emitido una orden para el cierre de los prostíbulos, también lo ha hecho Cataluña. Por su parte, el Gobierno valenciano busca una vía legal para poder hacerlo y reclama al Ministerio apoyo normativo que permita cerrar aquellos negocios de este tipo que no tienen licencia de ocio nocturno.

UNOS 70 PISOS QUE ESCAPAN A LOS CONTROLES

Más allá de prostíbulos o clubs de alternes, cada vez son más los pisos dedicados a la prostitución en Salamanca. En la capital del Tormes, según los datos de Apramp de hace un año, hay más de 70 inmuebles dedicados a esta actividad. Ni el cierre de los lupanares ni el incremento de las inspecciones a este tipo de negocios servirán para frenar los encuentros sexuales que continúan produciéndose en estas viviendas y en los que lógicamente las medidas de prevención para evitar contagios por Covid no se respetan. De hecho, las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen bastantes dificultades para localizarlos y, aún así, acceder a ellos no resultad fácil si no existe una denuncia previa. En estos casos, las mujeres están aún más desprotegidas. De hecho, durante le confinamiento los proxenetas aprovecharon para incrementarles el coste semanal de sus habitaciones dado que no podían irse a otro lugar.