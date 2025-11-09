Castilla y León refuerza su liderazgo en turismo cultural e interior con AR-PA e INTUR Ambos eventos se celebrarán del 13 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid

La Feria AR-PA Turismo Cultural 2025 y la Feria Internacional del turismo de interior, INTUR 2025, se celebrarán de forma simultánea, del 13 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid.

AR-PA Turismo Cultural

La feria AR-PA Turismo Cultural, organizada por la Junta, se desarrollará de nuevo en su formato anual, «consolidando esta nueva etapa y reafirmando el perfil profesional, social, innovador y el foro de debate que siempre ha caracterizado a esta feria. AR-PA Turismo Cultural, cuya imagen apoyará este año de forma especial al Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, es un espacio vivo de intercambio, innovación y colaboración. Más de 3000 metros cuadrados dotados de toda clase de equipamientos y servicios albergarán la actividad expositiva, congresual y de encuentro», señaló el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, durante la presentación de la Feria.

El tema central en esta ocasión, 'Inteligencia Artificial y Patrimonio Cultural', responde a la necesidad de explorar cómo la IA está transformando la conservación, gestión, difusión y valorización del patrimonio cultural. Por ello, AR-PA Turismo Cultural promueve el uso de nuevas tecnologías en la preservación y promoción del patrimonio cultural, en la gestión de la oferta cultural y en la promoción del turismo cultural, facilitando espacios para la demostración de soluciones innovadoras.

Una parte importante de AR-PA es la dirigida a la educación y sensibilización sobre el valor de la cultura, del patrimonio cultural y su impacto en la identidad cultural, así como a la promoción del turismo sostenible, mostrando estrategias que respeten y preserven el patrimonio y presentando modelos de turismo cultural que integren a las comunidades locales y favorezcan su desarrollo económico.

Patrimonio mundial, enoturismo y turismo rural

La Junta estará presente en la feria INTUR 2025 para mostrar el liderazgo en patrimonio mundial, enoturismo y turismo rural, promocionar el turismo de Castilla y León y hacer hincapié en la diversidad de recursos patrimoniales, naturales y enogastronómicos. El estand de Castilla y León, de 447 metros cuadrados en el pabellón 2 de la Feria, contará con un gran escenario en el que se realizarán presentaciones de productos y proyectos autonómicos de los Patronatos Provinciales de Turismo, y de las marcas de calidad del turismo de Castilla y León, Rutas del Vino y Posadas Reales, que dispondrán de una zona destacada en el estand. También contará con un espacio dedicado a la enogastronomía, con la colaboración de la Federación de Hostelería de Castilla y León y de las Rutas del Vino de Castilla y León. A lo largo de la celebración de INTUR se llevarán a cabo diversas presentaciones y degustaciones gastronómicas con los productos de calidad de la tierra, que se ofrecerán a los visitantes. Con el objetivo de dinamizar el estand y atraer el interés de los visitantes, se llevarán a cabo diversas actividades de dinamización. Una de ellas será a través de realidad virtual, que permitirá conocer, de una manera distinta y creativa, uno de los museos dependientes de la Consejería, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero.

Como apoyo a la comercialización turística, desde la Consejería se colaborará un año más en la celebración de INTUR Negocios, la parte profesional de la feria que tendrá lugar el día 13 de noviembre en el pabellón 4. En ella se desarrollarán, por un lado, reuniones de negocios agendadas entre turoperadores turísticos nacionales e internacionales y empresarios del sector, INTUR B2B, así como una jornada de formación y debate sobre la realidad turística actual, los nuevos desafíos y las nuevas formas de venta y comercialización de los destinos, INTUR Talks.

Ampliar El mejor turismo cultural en AR-PA La Feria AR-PA Turismo Cultural, organizada por la Junta de Castilla y León y que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid, se centrará en esta edición en 'Inteligencia Artificial y Patrimonio Cultural' con el objetivo de explorar cómo la IA está transformando la conservación, gestión, difusión y valorización del patrimonio cultural. Por ello, AR-PA Turismo Cultural promueve el uso de nuevas tecnologías en la preservación y promoción del patrimonio cultural, en la gestión de la oferta cultural y en la promoción del turismo cultural, facilitando espacios para la demostración de soluciones innovadoras. El Congreso Internacional AR-PA 2025 reunirá una veintena de los principales investigadores, arqueólogos, historiadores y divulgadores del país y del ámbito internacional para reflexionar sobre los desafíos que existen a la hora de conservar y divulgar aquellos bienes del Patrimonio Histórico y Arqueológico que se encuentran 'En Mitad del Campo', título del encuentro. Bajo la dirección científica del paleontólogo Juan Luis Arsuaga y la investigadora Raquel Asiain, y la coordinación de Gonzalo Ruiz Zapatero y Lauro Olmo, el encuentro propone un recorrido interdisciplinar por distintas etapas históricas con casos concretos, repartidos por toda la geografía nacional, que servirán de ejemplo de cómo proteger, estudiar y dar a conocer bienes de enorme valor histórico o paisajístico que se encuentran en enclaves remotos. A lo largo de las tres jornadas, estos investigadores de reconocido prestigio que se han enfrentado a estos retos en su trayectoria profesional darán respuestas claves en cuatro sesiones que se corresponden a cuatro momentos históricos diferentes: Paleolítico y Epipaleolítico, Prehistoria Reciente y Protohistoria, Arqueología Clásica y Arqueología Medieval y Posmedieval. Startup Una de las grandes novedades de esta convoctoria es la Startup Competition AR-PA Turismo Cultural 2025, organizada por Artgonuts con el impulso de AR-PA, cuyo objetivo es reconocer y dar visibilidad a proyectos emprendedores y empresas emergentes que están transformando el ámbito del patrimonio cultural a través de tecnologías innovadoras. Accesibilidad y Patrimonio También está prevista la celebración del VIII Curso Accesibilidad y Patrimonio, patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, como colaboración en el proyecto de innovación docente Arquitectura Accesible de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y el Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid. Los asistentes a AR-PA Turismo Cultural 2025 también podrán admirar una parte representativa de la colección de armaduras y cascos de época renacentista aparecidos en las excavaciones acometidas a principios de este año en el Palacio de Avellaneda, en Peñaranda de Duero.

Ampliar Las Médulas, situadas en el Bierzo. Un gran número de destinos por descubrir El turismo del vino es una modalidad en creciente expansión en Castilla y León y tiene como base las actividades vitivinícolas, gastronómicas, culturales y de servicios relacionados con el vino y su cultura. La Región presenta un total de nueve rutas para descubrir su riqueza vitivinícola: Arlanza, Arribes, El Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Vino de Zamora conforman este rico patrimonio etnográfico. II Jornadas ‘Cruzando La Raya’ Las II Jornadas ‘Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera’, organizadas entre Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal, son un evento gastronómico y turístico que se celebrará durante todo el mes de noviembre y hasta el 8 de diciembre en diferentes municipios a ambos lados de La Raya. Las jornadas gastronómicas se desarrollarán durante los fines de semana. Además, se incorpora un amplio programa de actividades, que incluye dos rutas moteras por Zamora y la región Norte de Portugal, una exposición etnográfica en Aldeadávila de la Ribera; una mesa redonda sobre las relaciones históricas entre España y Portugal y como cierre del programa, un concierto del quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en la Catedral de Miranda do Douro. Dentro de las jornadas gastronómicas, los establecimientos participantes ofrecerán un menú completo basado en recetas tradicionales de La Raya, con libertad para reinterpretarlas de forma clásica o contemporánea. Los menús se acompañarán con vinos de las denominaciones DOP Arribes, DOC Tras-Os-Montes, DOC Beira Interior y DOC Douro, además de otras figuras de calidad. También podrán presentarse platos individuales, siempre que mantengan coherencia con el recetario tradicional. Las jornadas se celebrarán durante las comidas y cenas de viernes a sábado, y comidas el domingo, salvo descanso del restaurante. En INTUR también se podrán conocer las Posadas Reales, marca de calidad de los alojamientos de turismo rural en Castilla y León. Cada uno de estos alojamientos está ubicado en localidades con valor histórico-monumental o en parajes naturales de gran belleza, y su arquitectura se integra en su entorno. Por su parte, Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad desde 1997 y situadas en el Bierzo, es un destino de interior perfecto para familias por la combinación de su espectacular paisaje de origen minero romano, su rica naturaleza y las diversas actividades que ofrece. Los visitantes pueden explorar senderos, descubrir galerías subterráneas, disfrutar de miradores con vistas impresionantes, o participar en talleres temáticos como la extracción de oro o la arqueología, que lo hacen ideal para el disfrute de todas las edades.