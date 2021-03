El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, ha reconocido este miércoles, en la firma de un convenio con Movelia, que el problema es “que las medidas las toman los mismos lumbreras”. Ha criticado que con estas restricciones, al final, lo que se consigue es que “ocurra lo mismo que en Navidad”, que las personas se acaben reuniendo en domicilios con amigos y familiares lo que, en su opinión, “incrementa los contagios”.

Fernando Castaño afirma que en Navidad se producen unas fiestas más “interiores, más de estar en casa, con la familia”, mientras que en Semana Santa “el turismo va encaminado a salir de casa y cuando sales no socializas. No tienen sentido tantas medidas restrictivas. Lo que tienen que hacer es corregir sus planes. No se puede consentir a estas alturas que se acumulen más medidas que sabemos que no son eficaces, solo por el hecho de sumar por sumar”. Además, Castaño ha lamentado que se hagan las cosas “como siempre” y apela a “ser prácticos y eficaces y eso no lo estamos viendo”.