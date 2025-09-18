30 casos en todo el país y dos en Salamanca: Lucas, el niño con déficit de merosina Los músculos pierden fuerza y los enfermos ven limitada su capacidad de moverse

En España solo hay 30 personas que padezcan distrofia muscular congénita por 'déficit de merosina' y dos de ella viven en Salamanca. La primera es una mujer adulta, con una fuerte afectación, y la segunda es un joven de cuatro años llamado Lucas.

Desde la Asociación ImpulsaT se incide en el 'abandono' que esta enfermedad sufre en el campo de la investigación: la enfermedad no tiene cura y son muy pocos grupos de investigación en todo el mundo que la estén buscando.

Virginia Martín -madre de Lucas- relata que el diagnóstico de su hijo llegó a los pocos meses de vida: «Nosotros no notábamos nada especial, pero en la revisión pediátrica de los tres meses los médicos ven que no se voltea, que no levanta la cabeza y falta de movilidad. Todo lo que se supone que debe hacer un niño de esa edad. Empezaron a hacerle pruebas, un estudio genético y apareció la enfermedad».

Virginia recuerda que la noticia supuso un fuerte impacto para la familia. «Es una enfermedad que se produce porque los padres somos portadores de un gen y ese gen ha mutado en Lucas. Que se produzca la mutación sucede en un porcentaje muy bajo de casos», explica.

Lucas no recibe ningún tipo de tratamientos. Ni siquiera fármacos que puedan ralentizar el avance de la enfermedad. «Con mi hijo lo que hacemos es mucho trabajo de fisio y de movilidad. Hay que trabajar todos los músculos para que no se atrofien y él es muy activo. Sé que están estudiando posibles terapias, pero… De momento, nada de nada», lamenta su madre.

El pequeño consigue dar pasos con la ayuda de un andador y con todo el apoyo que tiene detrás. «La verdad, tenemos que reconocer que nos sentimos muy arropados por todo el mundo: la familia, los amigos, el colegio, los profesores. Siempre lo digo, pero no todo el mundo tiene esa suerte», destaca la familia, que incide en esa idea de que, pese al infortunio de la enfermedad, ven un lado positivo de la situación: «De las 30 personas afectadas en toda España solo hay tres que pueda ponerse de pie y caminar un poco. Lucas es una de esas personas. Estamos contentos porque, con mucho esfuerzo, vamos logrando cositas».

La distrofia muscular del salmantino no tiene ninguna repercusión a nivel cerebral. Intelectualmente es igual que el resto de niños de su edad. Sí tiene dificultades -en cambio- para deglutir la comida, o también sufre más complicaciones cuando contrae una infección respiratoria -recientemente estuvo ingresado por una neumonía-, pero esa constancia de su entorno le permite hacer una vida relativamente normal: «Acude al colegio en silla o andador y juega muchísimo a juegos de mesa, playmobil, la plastilina, pintar, etc».

El equipo multidisciplinar que está tratando a Lucas en el Hospital de Salamanca integra a profesionales de Neurología, Cardiología, Neumología, Traumatología y, por supuesto, Pediatría.

La familia del joven con déficit de merosina reivindica que «cuanta más gente tenga un diagnóstico y forme parte de la asociación, más fuerza se podrá hacer para que se investigue». «Sabemos que están investigando en el Vall d'Hebron, junto con asociaciones de esta enfermedad de otros países que también están pidiendo avanzar».