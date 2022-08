Casi 180 plazas del Hospital de Salamanca, vacías por la falta de profesionales libres

Casi medio centenar de las plazas vacías que no consiguen cubrirse son de especialidades médicas

“Efectivamente, hay una temporalidad muy alta en el campo de la Enfermería y es malo para todos. Los profesionales no tienen la ansiada estabilidad, mientras que los hospitales tienen que cruzar los dedos cada vez que tienen que acudir a la bolsa de trabajo y no saben si van a encontrar algún profesional disponible. Si esas enfermeras tuvieran su plaza fija en el Hospital no existirían tantos problemas de organización, pero para eso es necesario que las Administraciones convoquen procesos selectivos, y ya hace bastante que no hay una OPE de Enfermería”, indican fuentes sindicales.

Precisamente, las bolsas de trabajo vacías son el principal problema que existe para cubrir las plazas vacantes en la categoría de médicos. Así, hay servicios como Urología, Neurocirugía y Cirugía General que -según los datos publicados por Sacyl- están trabajando con tres puestos de especialista vacantes y sin cubrir porque no hay nadie disponible al que poder contratar.

Traumatología, Farmacia, Nefrología, Neurología, Otorrinarolingología, Pediatría, Urgencias y Radiodiagnóstico tendrían otras dos plazas -cada servicio- vacantes porque no hay forma de incorporar interinos, sustituciones ni apoyos eventuales.

Con ‘solo’ una plaza vacante sin cubrir están trabajando hasta 20 servicios del Complejo Asistencial, o al menos esa era la situación en el momento de cerrar el informe de Sacyl: a principios de julio.