Casarse dos años más tarde de lo esperado: “Queríamos una boda a lo grande y era imposible en 2020 y 2021”

La fecha estaba fijada para noviembre de 2020. Un año antes, Álvaro Alonso y Alba Botejara se habían comprometido tras una década de convivencia y una niña. Sin embargo, el impacto del virus cambió todos los planes. Pronto, decidieron que en 2020 no se podrían casar. “Yo estuve en México cuando el boom de la gripe A y cuando volví a España no hacían ningún tipo de control. A principios de marzo cuando se empezó a cerrar todo sabíamos que no sería de un día o dos”, detalla. A los pocos días decidieron aplazarlo para el mismo día un año después. “Durante la pandemia fuimos muy estrictos y no visitamos a la familia ni a nadie”, reconoce sobre un año que fue “duro”.

Al comprobar la realidad de las restricciones con toque de queda, número máximo de invitados, la mascarilla obligatoria finalmente dieron el paso de casarse en la intimidad por lo civil y aplazar el compromiso religioso y la celebración posterior para 2022. “Nosotros queríamos una boda a lo grande y eso era imposible tanto en 2021 como en 2022. Queríamos hacerlo sin que hubiese restricciones y que todo el mundo se lo pasara bien”, reconocen.

Finalmente, podrán cumplir su sueño el próximo 10 de septiembre con una celebración religiosa en la iglesia de Villa del Campo (pueblo de la novia en Cáceres) y la celebración posterior en el Valle del Jerte. “Al principio con el segundo aplazamiento se nos quitó un poco la ilusión por la celebración, pero poco a poco lo hemos ido retomando y ahora tenemos muchas ganas de compartir ese día con nuestra familia y amigos”, detalla. Volvieron los preparativos, la contratación del restaurante y el brillo en los ojos para volver a entrelazar sus dedos.