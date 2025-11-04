Carriedo: «Nos equivocaríamos si pensáramos que la economía va como un cohete» «Antes tener un empleo era sinónimo de poder desarrollar un proyecto vital; ahora no lo garantiza. Tenemos trabajadores pobres», asegura el consejero de Economía de Castilla y León

Carlos Rincón Martes, 4 de noviembre 2025, 12:34

Ante el aumento de salmantinos que tienen un contrato fijo discontinuo, el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha incidido este martes en Salamanca, ha reconocido que la inestabilidad de este contrato es uno de los problemas que todavía existen en el mundo del empleo.

«Aunque es verdad que estamos creando empleo y es verdad que estamos bajando la tasa de paro, no desconocemos que se da una circunstancia que en el pasado no se daba, que son los trabajadores pobres. Y nos preocupa», ha remarcado el portavoz del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, antes de participar en la inauguración de la celebración del aniversario de SECOT Salamanca (Séniors españoles para la cooperación técnica) en la Cámara de Comercio.

«Antes tener un empleo era sinónimo de poder desarrollar un proyecto vital; ahora, tener un empleo no garantiza que las retribuciones te permitan desarrollar ese proyecto vital. Y somos conscientes de las dificultades de muchas familias para llegar a fin de mes, de muchos jóvenes para adquirir una vivienda. Aunque sea algo más fácil en Castilla que en el conjunto de España, es una realidad que no podemos olvidar», ha remarcado el consejero.

«Otra realidad tiene que ver con esta inestabilidad que existe en el mundo del empleo, que muchos de los puestos de trabajo no son a tiempo completo y, por tanto, la retribución no es íntegra. Es verdad que la senda es positiva, pero hay unas dificultades encima de la mesa. Nos equivocaríamos si pensáramos que la economía va como un cohete. Lo que tenemos que pensar es que hay problemas serios todavía por abordar, que hay dificultades de empresas, de pymes, de autónomos, pero también de personas y familias con problemas para llegar a fin de mes.», ha remarcado.

Por otra parte, ante la subida del paro en Salamanca y en Castilla y León, Carriedo ha remarcado que en los datos de paro «hay que mirar no solo el mes concreto sino el conjunto del año y por tanto ver esa perspectiva desestacionalizada». «En los últimos 12 meses Castilla y León ha bajado el nivel de parados en casi 5.000 personas, hemos incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social en más de 14.000 personas, ha añadido. «El caso de Salamanca también es un buen ejemplo, el paro baja en Salamanca en este último año por encima del 6%. Es una bajada superior a la media de Castilla y León y mayor también a la del conjunto nacional. En Castilla y León estamos creciendo, estamos aumentando nuestras exportaciones y estamos también creando empleo y bajando la tasa de paro», ha concluido el consejero.

No obstante, el portavoz de la Junta de Castilla y León ha reconocido que la Comunidad se enfrenta ahora a «algunos retos y dificultades». «En los últimos años el sector exterior ha supuesto un impulso muy importante para nuestra tierra, para nuestra economía y ahora vivimos un contexto en que hay algunas dificultades como consecuencia de los aranceles, de los conflictos internacionales, de que algunos de nuestros socios pues tienen dificultades y son nuestros clientes. Nunca es bueno que a tus clientes les vaya mal y son elementos a los que tenemos que hacer frente», ha expuesto. «Seguramente el próximo año seguiremos creciendo pero a una tasa menor de lo que lo venimos haciendo y, por tanto, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por mejorar las condiciones de competitividad de nuestra economía para que las empresas puedan tener presencia en los mercados internacionales y puedan tener buenos productos y buenos precios en ese contexto.

«La previsión que tenemos en el presupuesto para el próximo año es que Castilla y León va a crecer en torno al 2,2% y seguir reduciendo su tasa de paro, que podría alcanzar el 8% en términos de media anual el próximo ejercicio.