Carrasco Ibéricos Presenta su exclusivo Jamón Solera Carrasco 2021 Edición Limitada y vuelve a patrocinar el Foro de Tabernas y Taberneros
En esta edición, Carrasco Ibéricos ha presentado una pieza única fruto de la crianza en libertad, la alimentación con bellota y un proceso de curación natural de cinco años. La familia Carrasco, junto al chef y embajador de la marca David de Jorge, será la encargada de dar a conocer esta joya gastronómica
Martes, 7 de octubre 2025, 05:00
Con 130 años de trayectoria y pasión, Carrasco Ibéricos destaca por su búsqueda en la perfección de un sabor diferente en cada uno de sus productos. Y ya son 5 generaciones.
Como cada año, Carrasco Ibéricos vuelve a San Sebastián Gastronomika y por segundo año consecutivo como jamón oficial del Foro de Tabernas y Taberneros.
Jamón Solera Carrasco Edición Limitada 2021
Este año Carrasco, en su icónico stand, presentarán su exclusivo Jamón Solera Carrasco Edición Limitada 2021.
Como explica Guillermo Carrasco, 5ª generación de la marca: «Este jamón nace de nuestra raza propia, criada en libertad en nuestras dehesas y alimentada con bellota durante la montanera. Cada pieza es el resultado de un proceso de cinco años de curación natural en Guijuelo y una selección extremadamente rigurosa. Solo elegimos los jamones que superan los 10 kilos al final de su curación»
Solera Carrasco nació como un homenaje a la memoria familiar, un proyecto concebido hace tres años para rendir tributo a sus 130 años de historia. Cada pieza es testimonio de una dedicación constante a la calidad extrema, al respeto por el tiempo y a la excelencia gastronómica.
El jamón Solera 2021 presenta una textura firme, un color rojo intenso, y una grasa que varía entre el blanco cremoso y el amarillo pajizo. En boca, despliega un sabor profundo, persistente y lleno de matices, que lo convierte en una experiencia sensorial única.
Presdentación
Tanacho Carrasco y Guillermo Carrasco (4ª y 5ª generación) presentarán esta joya junto a su embajador de marca David de Jorge, en esta nueva edición de Gastronomika 2025.
Carrasco Ibéricos
