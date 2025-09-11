Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La carnicería José Luis se encuentra en la calle Canteras Recias de Villamayor.
Carnicería José Luis apuesta por la calidad y el trato cercano

Jueves, 11 de septiembre 2025, 05:00

Carnicería José Luis se trasladó el pasado mes de marzo a un nuevo local en la calle Canteras Recias de Villamayor, uno de los puntos principales de la localidad. Con unas instalaciones modernas, el negocio refuerza su compromiso con la calidad y la atención personalizada.

El establecimiento ofrece a sus clientes una amplia variedad de productos de elaboración propia, como hamburguesas, filetes rusos, croquetas, pinchos morunos y diferentes preparaciones marinadas. Además, cuenta con una cámara de maduración en la que destacan carnes selectas de buey y vaca gallega, junto con ternera de Salamanca, apostando por el producto kilómetro 0.

La carnicería también trabaja con los reconocidos embutidos Blázquez y realiza asados por encargo, como tostón, lechazo o piernas de cordero.

Uno de los grandes atractivos es su servicio a domicilio: gratuito en un radio de 10 kilómetros alrededor de Salamanca y disponible para envíos tanto a la provincia como a nivel nacional. Con horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, la Carnicería José Luis sigue siendo un referente por la calidad de sus productos y la cercanía en el trato.

Contacto

C/ Canteras Recias, 7, Villamayor

Teléfono: 691354579

Página web

