Cárnicas Mulas ofrece su venta online y telefónica en tiempos del coronavirus

La mejor garantía que ofrece Cárnicas Mulas radica en que la empresa controla toda la cadena de producción, es decir, que sirve a sus clientes carne de ternera de La Valmuza y jamones ibéricos de bellota, entre otros productos, de los animales que cuida con mimo en sus propias fincas de la provincia de Salamanca.

Esta empresa familiar, que lleva ofreciendo sus productos desde 1810 y que cuenta con tres tiendas en Salamanca -Rúa Mayor, Torres Villarroel y Avenida de Mirat-, ha seguido trabajando con fuerza en tiempos del coronavirus. Por fortuna, ya estaban acostumbrados a la venta online y telefónica, una forma de despachar sus productos que suponía el veinte por ciento de sus ventas. Ahora, esta forma de llegar al cliente se ha disparado hasta un 70 por ciento, según señala Alberto Mulas.

No es extraño. Desde sus depedencias son capaces de hacer llegar sus jamones, embutidos, solomillos, chuletones, etc. a cualquier parte de España o Portugal en apenas 24 horas. Y además si la venta a domicilio es en Salamanca, el consumidor no debe pagar gastos de envío por pequeño que sea el pedido.

La familia Mulas gestiona las cuatro fincas que poseen en Salamanca: “La Torre de La Valmuza”, “Fuenterroble de La Valmuza” y “Coquilla de La Valmuza”, donde pastan terneras de excelente calidad que poseen el sello de calidad propio de “Ternera de La Valmuza”, y “Rodillo”, la finca donde se crían cerdos ibéricos alimentados con bellotas, trigo y cebada, de los que salen embutidos de alta calidad y los prestigiosos jamones de la marca “Dehesa Rodillo”. Además, tienen sus propias ovejas merinas negras, una especie protegida por la Unión Europea, de la que salen deliciosos corderos.

Como empresa que se ha ido modernizando a lo largo del tiempo, ofrece a sus clientes numerosas posibilidades para efectuar sus pedidos. Telefónicamente a través de los números de sus tiendas -Torres Villarroel (923 221 442), Avenida de Mirat (923 210 871) y Rúa Mayor (923 213 160)-, en su tienda online y, por supuesto, en sus tres tiendas físicas de Salamanca.

A su indudable materia prima de excelente calidad, Cárnicas Mulas ofrece también a sus clientes productos más elaborados como cachopos con filete tiernísimo, jamón y queso; hamburguesas de chuletón macerado durante 45 días y hornazos con chorizo, lomo y jamón de sus propios productos.