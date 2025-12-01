Carnes que triunfan...

EÑE Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:09 Compartir

Las comidas y cenas navideñas son las más importantes del año en el aspecto gastronómico, tanto por la variedad como por la calidad que se busca, algo que también se puede conseguir los 365 días del año con los productos de Carnicería José Luis.

Así, partiendo de los clásicos como son: tostón, lechazo, cabrito, cordero, pavo, pularda, y pasando por los pollos y muslos rellenos, se puede optar también por las piezas más nobles de la ternera, como son los chuletones con una cuidada maduración, que puede ir desde 20 días, hasta piezas de buey con 180 días. También disponen de otras variedades como Vaca Terra (de Galicia y norte de Portugal) Buey Marinoha y hasta el famosísimo wagyu con su espectacular marmoleado.

Para quien prefiera las hamburguesas premium también disponen de una variedad que va desde las que vaca madurada, hasta mixtas, pasando por una especial llamada «Piedra de Villamayor» que lleva carne de Angus, beicon y corazón de queso Cheddar. Se trata de piezas que pesan 180 gramos o más que se puede completar con un pan brioche especial que también está disponible.

Encargar para Navidad estos productos, que van a ser las estrellas de la mesa, es la mejor opción, al igual que los fiambres especiales y patés al corte de los que también van a contar con una gran variedad, al igual que jamón de bodega, ibérico, de bellota, etc. Se puede cortar a cuchillo, bien por piezas enteras o bien por sobres envasados al vacío.

Completar las mesas será fácil con el resto de productos gourmet, que suman a la propuesta una gran variedad de cachopos con rellenos que incluyen distintos tipos de quesos, cebolla caramelizada, pimientos, jamón, etc.

Como dato destacado cabe recordar que se puede encargar el asado de tostón, cabrito, lechazo, piernas de cordero, etc y recoger el encargo, con su correspondiente salsa, hasta el día 24 y el 31 por la tarde.

Los vinos que mejor maridan con esta impresionante propuesta gastronómica, y dulces como los polvorones de El Toro y los productos de Rafa Gorrotxategui (turrones, garrochas, trufas, etc) se pueden encontrar en el establecimiento.

... y pescado de ensueño

Uno de los momentos del año en los que se buscan los mejores pescados del momento y el marisco más selecto es la Navidad.

En Pescadería José Luis lo difícil para el cliente es decidir qué se va a llevar para estas ocasiones especiales por la variedad que ofrece.

Así, quien busque tener congelados Premium en su casa listos para las mesas familiares navideñas, o bien para las de todo el año, puede encontrar desde preparados de paella hasta merluza, anillas de calamar, colas de rape, etc.

El producto fresco llega desde la lonja de Madrid, con lo que se puede optar con total tranquilidad de acertar con la calidad por pescados blancos o bien azules, desde merluza de pincho hasta pescadilla o rodaballo, pasando por dorada y lubinas, bien de piscifactoría o incluso salvajes.

Salmones, truchas, chicharros, sardinas y boquerones se suman a propuestas de pescados más especiales como el virrey, o el sanpedro, que también se podrán suministrar a los clientes.

Otro de los clásicos es el pulpo, bien fresco, o bien cocido, e incluso vendido por patas. Quien busque gambas de Huelva también las podrá encontrar, al igual que el langostino tigre, los carabineros, las cigalas, las nécoras, el buey de mar y los exquisitos bogavante y langosta. Ofrecen las opciones de servirlos a cada cliente, tanto vivos como cocidos para simplificar la degustación. Almejas babosas o de la variedad japónica también estarán disponibles en Pescadería José Luis, que también incluye en los productos que ofrece ostras francesas.

Salmón ahumado, pasteles de cabracho, de centollo, de oricios, de sardina... se suman a la amplia gana de productos disponibles.

Para poder preparar con tiempo la despensa familiar de las fiestas navideñas una opción más que interesante es realizar encargos de forma que se garantice las viandas del mar que se van a servir en la mesas en los días clave de las fiestas.

Para aquellos que se decanten por un producto tan clásico como es el bacalao salado pueden encontrar una gran selección de primera calidad.

Carnicería José Luis

Calle Canteras Recias, 7, 37185, Villamayor de Armuña

645402928

www.carniceriajoseluischarcutero.es

Pescadería José Luis

El espléndido género disponible en Pescadería José Luis.

Calle San Miguel, 17, 37185, Villamayor de Armuña

645402928

www.carniceriajoseluischarcutero.es