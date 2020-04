–Comparto en lo básico la argumentación del Comité de Bioética español. En primer lugar, respaldo la duda sobre que los médicos por sí solos (y no una Comisión interdisciplinar formada por ellos junto a colegios profesionales diversos y comités bioéticos, que ya son plurales de suyo) puedan decidir a quién priorizar en caso de existir, como ya ocurre, recursos escasos. Hay que descargarles de tanto peso y entrar de lleno en la bioética. También estoy de acuerdo en “ponderar la equidad”, que no es lo mismo que maximizar la utilidad social, sobre todo porque creo que este es un concepto demasiado ambiguo y que puede dar lugar a interpretaciones muy discutibles de lo útil. Y, por supuesto, comparto la necesidad de redactar pautas éticas para la actuación en situaciones difíciles, de estrés y necesidad de decidir con rapidez.

–La bioética hace presentes los principios morales (no-maleficencia, equidad ponderada, autonomía, proporcionalidad, precaución, beneficencia pública) que actúan como un límite o freno ante determinadas decisiones. También enseña que las decisiones éticas no son fáciles ni tampoco científicas, aunque requieran de una base científica inevitable. Aporta también métodos de argumentación y de deliberación racional. Y, como la propia palabra indica, aporta sobre todo un ethos de respeto a la vida que siempre ha de servir como fondo ante cualquier debate.

“Una cosa es la capacidad para sobrevivir y otra el valor social de la persona”

–Creo que los criterios deberían partir de comisiones interdisciplinares abiertas a la sociedad civil y de carácter bioético. Pero no puede haber un criterio único, ni tampoco sólo criterios, sino casos concretos que deben ser puestos sobre la mesa en una situación tan grave como esta.

–Al final la decisión, correcta o no, queda en manos del médico. ¿No debería de haber un criterio único?

–Hablar de utilidad social no es malo si se explica exactamente en qué consistiría y cómo se concilia con la justicia, o mejor con la equidad, pues ambas cosas, según la OMS, deben ser criterios complementarios en una pandemia.

–Efectivamente, la narrativa dominante de esta crisis sanitaria, pero también existencial y hasta civilizatoria, es la bélica. Pero no estamos en guerra. Lo que ha ocurrido podía ocurrir y, aún más, podría volver a ocurrir con nuevos virus. La utilización de la metáfora bélica responde ya a una opción bioética y biopolítica. Por otra parte, el utilitarismo es una corriente ética que poco tiene que ver con el uso que se suele hacer del término. Pero esto sería entrar en un tema que excede esta entrevista.

“Comparto con el Comité de Bioética español la necesidad de redactar pautas éticas para actuar en situaciones difíciles, de estrés y necesidad de decidir con rapidez”

–¿Se puede llegar a un equilibrio en este caso? ¿Cuál sería?

–El equilibrio sólo puede darse en el caso concreto. Ningún caso es igual a otro. Incluso adoptando criterios, o principios, como guía, las situaciones son nuevas. No debemos acostumbrarnos a seguir reglas con decisiones tan difíciles porque siempre puede haber alternativas, aspectos no considerados, pero, sobre todo, porque la necesidad, por ejemplo, de tener que priorizar recursos sanitarios entre personas es, ya de por sí, y debe serlo siempre, una excepción.

–¿Lo que está sucedido se podría comparar con algún otro acontecimiento en España?

–Nadie que no haya vivido la mal llamada gripe española puede recordar nada parecido. Y tampoco pudo ser semejante porque nuestro nivel de globalización es muchísimo mayor. Pero voy a darle la vuelta a la pregunta y me permito –más que recordar- mirar al futuro y a posibles réplicas de situaciones complicadas. Los incendios de Australia, las inundaciones de nuestro país este invierno, el cambio climático global y los refugiados ambientales, la extinción de especies, el deterioro del suelo o el terrible trato que le damos a los animales no humanos invita a pensar que pueden venir otras crisis y que es hora de cambiar.