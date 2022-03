Carmen Calvo, presidenta de Ariadna: “El autismo no es una enfermedad y por lo tanto no tiene cura”

La presidenta de la asociación Ariadna, Carmen Calvo, habló sobre la situación en la que se encuentra el autismo en la sociedad en estos momentos y el trato que se tiene.

“Cada vez el autismo es mucho más visible en la sociedad y se le está teniendo más respeto a las personas que tienen trastornos del espectro autista (TEA), pero siempre te encuentras con situaciones muy complicadas. Mucha gente no es consciente de las necesidades que tienen las personas con autismo”, asegura Calvo.

Esta entidad lleva 30 años luchando para conseguir recursos tanto para la asociación como para todas las familias. A pesar de ello, la propia presidenta de la asociación Ariadna comenta que “la situación económica es muy complicada debido a los excesos de costes que han sufrido durante estos años de la pandemia y también con la subida de los suministros que estamos viviendo en la actualidad”.

Ella misma comenta que “aún queda mucho por mejorar en accesibilidad y en apoyo a las familias”. Es cierto que se han realizado muchos avances con respecto al autismo pero aún quedan muchas incógnitas.

“Lo peor de todo es que no hay una causa clara de porqué se produce el autismo. Es cierto que hay algunas noticias que dan algo de esperanza pero no terminamos de encontrar la clave. El autismo no es una enfermedad y por lo tanto no tiene cura. Y hay otras cosas que están afectando, porque las falsas terapias y falsos remedios no ayudan y tampoco lo hace la concepción que tienen algunas personas. Necesitan apoyos y mucho”, concluye Carmen Calvo.