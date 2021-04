La Consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, ha visitado este lunes Salamanca donde ha asegurado que aún no ha obtenido respuesta del Ministerio de Trabajo en relación a la inclusión de las empresas de español para extranjeros en la cadena de valor de turismo, lo que les permitiría obtener ayudas covid. “Aún no he obtenido contestación, pero si no la tengo lo seguiré intentando hasta conseguirlo”, ha sentenciado.

En este sentido, ha recordado que su Consejería ha facilitado que estas empresas puedan acceder a los ERTE de impedimento en los que se compensa el 100% de los costes de la Seguridad Social de los trabajadores.

Amigo también ha señalado que el objetivo de la Consejería es fortalecer el Diálogo Social ampliándolo con sectores tan relevantes como el hostelero, con el que ha llegado a acuerdos para ofrecer ayudas directas, así como con Empresa Familiar. “Queremos que entren en el Diálogo Social, como no puede ser de otra manera”, ha añadido, aunque “teniendo en cuenta siempre a quien toma la última decisión y que tienen la máxima representatividad, que son CEOE, UGT y CCOO”.

En relación a la actividad en el Centro de Formación Profesional Ocupacional de Salamanca, la consejera ha indicado que en este semestre se desarrollan 16 cursos con 5.000 horas de formación muy vinculada a los sectores estratégicos de Salamanca, un centro en el que la Administración regional invierte 7 millones de euros al año. “Nuestro objetivo es formar a profesionales que demandan las empresas y nuestro tejido productivo”, ha insistido recordando que en la actualidad algunos cursos tienen un 110% de inserción.