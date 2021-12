Carlota Amigo: “Con estos sindicatos hay que ir a ver al Papa para caerles bien”

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, se ha defendido este martes de las acusaciones de UGT y CCOO de ser la “peor consejera de la historia de Castilla y León” al asegurar que “con estos sindicatos hay que ir a ver al Papa para caerles bien”.

En Salamanca ha contestado sobre las declaraciones de responsables sindicales de UGT y CCOO realizadas, Amigo ha argumentado que “lo que importa son los resultados y no cómo eres” y ha ofrecido datos que muestran que “son los mejores de la historia de Castilla y León”.

Así, ha afirmado que en cuanto a desempleo se tienen “los mejores datos de la historia” de esta autonomía, ya que solo hubo datos “mejores en octubre de 2008”, y, además, ha recordado que “en dos años se han firmado más acuerdos en el Diálogo Social que a lo largo de la historia del diálogo social de esta Comunidad”.

Al mismo tiempo, la consejera de Empleo e Industria ha destacado la falta de “lideresas en estos sindicatos” y ha añadido que encuentra que “en el Diálogo Social hay mucha testosterona”.

“Yo no digo que no me tomen en serio por ser mujer. Pero sí creo que los titulares grandilocuentes no hacen bien a esta Comunidad y no los he visto cuando lideran las consejerías los hombres. En 30 años de esta autonomía, los líderes del diálogo social son siempre hombres. Es hora de que esta tendencia cambie”, ha agregado