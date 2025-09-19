Carlos Herrera cena en El Mesón de Gonzalo tras disfrutar de la cuarta de abono en La Glorieta El comunicador andaluz ha celebrado con una buena cena la salida a hombros por la puerta grande de Ismael Martín y Marco Pérez

La Gaceta Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:30

El periodista y comunicador Carlos Herrera se ha dejado ver en la noche de este viernes en El Mesón de Gonzalo, uno de los restaurantes de referencia de la capital, adonde ha acudido para cenar tras haber asistido a la cuarta corrida de abono de la Feria de la Virgen de la Vega, celebrada en La Glorieta.

El cartel ha reunido a Morante de la Puebla, Marco Pérez e Ismael Martín, en un festejo condicionado por la lluvia y el viento, aunque este factor no ha restado entrega a los jóvenes espadas ni entusiasmo a los aficionados que han llenado los tendidos. De esta forma, Herrera ha disfrutado especialmente con la actuación de los dos toreros salmantinos, que han salido reforzados de la tarde taurina: Ismael Martín ha cortado dos orejas y Marco Pérez ha logrado tres, un botín generoso y populista que ha encendido la plaza y les ha permitido saborear el triunfo ante sus paisanos.

La otra cara de la corrida la ha protagonizado Morante, cuya esperada reaparición se ha tornado en fiasco: falto de acople con una mansa y noble corrida de García Jiménez, fue finalmente abroncado por el público.

La presencia de Herrera en la capital charra vuelve a subrayar el atractivo que ejerce Salamanca durante su Feria Taurina, una cita que cada septiembre congrega a primeras figuras del toreo y a personalidades de distintos ámbitos, en torno a la tradición, la cultura y la fiesta.