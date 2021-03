Carlos García Carbayo sobre las mociones de censura: “Es propio de politicuchos de tercera, sin ninguna categoría”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha arremetido contra todos aquellos que están promoviendo la cascada de mociones de censura en España. García Carbayo ha definido esta situación como algo “propio de politicuchos de tercera, sin ninguna categoría”. Además, ha añadido que “en estos momentos hay que unir y hay que trabajar. Todos aquellos que están pensando en repartos es porque no tienen trabajo que hacer”

Sobre el hipotético triunfo de la moción en Castilla y León, Carbayo se muestra convencido de que no tiene ningún futuro: “Intranquilo no he estado nunca. No tengo ninguna duda de que una moción de censura en Castilla y León va a fracasar”. Y añade: “Aquí estamos muy tranquilos, no se nos pasa por la cabeza. Son fuegos de artificio, papel mojado para hacernos perder el tiempo a todos”