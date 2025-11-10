Carlos Fortea: «Nos están contando la Historia de España sin conocerla»
El escritor y exdecano de Traducción presenta su novela 'Tormenta de polvo fino'
Salamanca
Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:42
La metáfora del título evoca el eco material que despierta revisar las antiguas historias vitales de la gente normal, los archivos polvorientos que atesoran las vidas pequeñas de quienes han hecho, en realidad, la historia reciente de este país. El escritor y traductor Carlos Fortea (Madrid, 1963) arma en 'Tormenta de polvo fino' una suerte de «novela de novelas», como él mismo la describe.
Un afrancesado que entiende que el progreso solo puede llegar de fuerzas extranjeras, una familia española que regresa de las colonias de ultramar, la historia de Paco y Victoria marcada por la Guerra Civil o un profesor que lucha en ese mismo conflicto centran algunas de las historias con las que Fortea narra, con su enfoque humano, la otra historia —y tal vez más real— de nuestro país, «que creo que sigue estando poco contada», apunta.
La octava novela del autor, que fue decano de la Facultad de Traducción y Documentación de 2004 a 2012 y hoy es profesor en la Complutense, detecta un problema de fondo. «Tenemos en España una tendencia a olvidar con bastante rapidez. Hoy hay chavales que piensan que la dictadura es una época en la que se podía vivir. Y esto no es una opción ideológica: es ignorancia por desmemoria, por no saber que entonces no había libertades».
Carlos Fortea agradece el simbolismo de poder presentar hoy, lunes, día 10, a las 19:00 horas, su libro precisamente en el Centro Documental de la Memoria Histórica, y subraya la vigencia de esta llamada de alerta. «En esta época uno ve con dolor cómo le están contando su propia historia sin conocerla. Este país ha vivido momentos grandes y oscuros, y todos ellos deberían ser parte de nuestro patrimonio. Por todo esto, nuestra memoria debe ser preservada. Hace años me dijo Jorge Semprún: 'Estamos muriendo los últimos testigos de una época, y cuando nos muramos, empezarán a cambiar la historia'. Entonces me pareció exagerado, pero hoy veo que no lo es».