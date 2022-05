Carlos Alonso Calleja, catedrático de nutrición: “Por sentido común es mejor no comprar piezas de comida golpeadas”

El catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de León, Carlos Alonso, es el único castellanoyleonés que forma parte del comité científico que ha estudiado el peligro del consumo de las frutas cortadas. “Como todo en la vida, hay que tener cuidado con un alimento troceado incluso en condiciones normales porque se puede contaminar con los mismos cuchillos o con el instrumental con el que se parte”, valora.

Confirma que la investigación se llevó a cabo por el incremento de venta de este tipo de alimentos que, por sí mismo, no son peligrosos “si se colocan donde no les de el sol, si se han cortado con instrumental totalmente limpio y si se han metido en la nevera lo antes posible tras comprarlos”. Alonso aconseja que “si la fruta está golpeada, sobremadurada o no está en un lugar idóneo, es mejor no comprar. Es sentido común”. Por otro lado, destaca la necesidad de que se garantice una adecuada trazabilidad de las piezas cortadas, ya que algunas se preparan lejos del punto de venta.

En general, también advierte del peligro de que las neveras no mantengan la temperatura adecuada. “Algunas de las nuevas garantizan muy bien los -18º en el congelador, pero la parte del refrigerador puede estar por encima de 5º. Es algo muy importante que hay que comprobar para evitar el deterioro de los alimentos”. Un filete de pollo, por ejemplo, puede estropearse entre un día y dos antes de este modo.