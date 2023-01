Carles Sans, ex de Tricicle, llega al Liceo con su primera obra en solitario

El humor es un ‘ingrediente’ que siempre debería estar presente en nuestro día a día porque hacer brotar carcajadas ayuda a relativizar ante los problemas con los que se topa la gente. Lo dicen aquellos que se empapan a cada hora de él y los que dedican parte de su tiempo a hacer que el de la gente sea mejor.

Carles Sans (Badalona, 1955) empezó a subirse a los escenarios hace 44 años. A pesar de que su familia le impuso que la mejor opción era que estudiara Derecho, no pudo dejar relegada a un segundo plano la oportunidad de disfrutar y de hacer disfrutar a la gente. Primero, lo hizo con la compañía de teatro gestual Tricicle y, ahora, aparece en escena en solitario con ‘¡Por fin solo!’, un número, codirigido por José Corbacho, que presentará este sábado delante del público salmantino en el Liceo.

¿Cómo decidió dedicarse al mundo de la actuación?

—Yo estudié Derecho por imposición familiar, pero, a los dos años de entrar en la facultad, me di cuenta de que aquello no era lo mío. Mis amigos me insistieron mucho en que debía hacer algo relacionado con el humor porque era una persona graciosa. Un día, me matriculé en una escuela de teatro y, en ese momento, me di cuenta de que actuar era mi pasión”.

¿Por qué decidieron parar en Tricicle después de 40 años haciendo reír a la gente?

—Llega un momento en la historia de un grupo en el que la cosa no da más de sí. Cuando cumplimos los 40 años, decidimos parar pese a tener un público muy fiel que, a día de hoy, sigue siguiéndonos. ‘¡Por fin solo!’ es la obra con la que he vuelto a emprender esta aventura tan bonita. Esta profesión me encanta y hacer algo solo me seducía.

¿Cómo surgió la idea de protagonizar ‘¡Por fin solo!’?

—Siempre tuve muy claro que no quería parar porque eso era algo que iba en contra de mi forma de ser. En este espectáculo, hablo de miles de anécdotas vividas en esta profesión y esas anécdotas son las que verdaderamente hacen reír a la gente.

¿Qué significa para usted llegar con su espectáculo en solitario a una ciudad como Salamanca, donde se vive tanto la cultura?

—Una satisfacción enorme. Las localidades están prácticamente agotadas. Ver cómo un teatro se llena poco a poco y cómo la gente disfruta con lo que haces llena muchísimo.

¿Por qué José Corbacho?

—Yo tenía muy claro cómo quería que fuese mi primera obra en solitario, pero necesitaba que una persona de confianza la viera desde fuera. José Corbacho lleva siendo mi amigo desde hace años. Trabajar con él ha sido muy fácil y un acierto absoluto”.

¿Por qué los salmantinos deben ir al Liceo para ver su obra?

—Estuvimos comprobando cuántas veces se ríe el público en mi espectáculo y llegamos a la conclusión de que cada persona soltaba cinco carcajadas por minuto. En total, fueron 400 veces las que se rieron. El público pide a gritos escuchar anécdotas vividas.

¿Cómo ve el mundo del humor hoy en día?

—Vivimos en un mundo en constante cambio, en el que la gente se ofende con más fácilidad. Hay que tener mucho más cuidado con lo que dices y con cómo lo dices.