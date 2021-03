El primer punto de ‘enjundia’ en el orden del día del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha provocado un duro y tenso enfrentamiento entre la concejala del Grupo Municipal Socialista María Sánchez y los ediles del equipo de Gobierno Fernando Castaño y Fernando Rodríguez.

Todo ello en el debate para la aprobación de la segunda prórroga de la concesión de explotación del servicio municipal de suministro de agua y saneamiento de la ciudad para FCC Aqualia. En la exposición de motivos, Virginia Carrera (IU) acusó al equipo de Gobierno de hacer ‘clientelismo’ favoreciendo siempre “a empresas amigas” en lugar de optar por otro modelo de gestión. Eso sí, afirmó que se trata de una medida “legal, pero no ética”. “No pueden decir que tienen preocupación por las personas, porque se les ve el plumero”, dijo.

Por su parte, María Sánchez (PSOE) criticó que “la única beneficiada de esta prórroga será la empresa adjudicataria” al tiempo que aludió a un “extraño concepto de liberalismo al beneficiar a una sola empresa”. Todo ello, porque la empresa será la encargada de llevar a cabo las obras en la depuradora para cumplir con los nuevos requisitos técnicos obligatorios.

El portavoz del PP, Fernando Rodríguez, argumentó la prórroga basándose en que “no tiene coste directo para los particulares, ni tampoco para el Ayuntamiento, que no ve reducido sus ingresos por el canon de la empresa”, puesto que el Consistorio recibirá una compensación de 2,2 millones de euros al tiempo que se ahorra 1,8 millones para la ejecución de las obras para adecuar la depuradora. En este punto llegó el conflicto con el PSOE, puesto que María Sánchez pidió una auditoría externa que determine cuáles serían las obras a realizar, al tiempo que aludió a una sentencia del TSJ que entiende que -según dijo- “el cumplimiento de los límites de vertidos puede ser llevado a cabo por el Ayuntamiento con un correcto manejo de la planta depuradora”. A continuación aludió a los “papeles de F.R.” así como a las declaraciones “del extesorero del PP que advertía de la existencia de una caja B en todas las provincias para financiar las campañas electorales”. Además, también se dirigió a los ediles de Cs y aludió al cambio político que exigía la formación naranja en la pasada legislatura, por lo que el alcalde, García Carbayo, al concluir el tiempo de intervención de la concejala socialista, sentención con un “gracias por su mitin, ha agotado su tiempo”. Estas alusiones directas indignaron al equipo de Gobierno. Así, Fernando Castaño le espetó que “por ese camino vamos muy mal. Debe tener respeto a los tribunales y al estado de derecho”. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Fernando Rodríguez, insistió en que la decisión está basada en todos los informes técnicos y sentenció que “lo que no quieren los salmantinos es que este Ayuntamiento esté gobernado por la radicalidad, que es lo que representa usted, que bien podría estar en Podemos por su radicalidad, y no en el PSOE, por no es más que una radical”, a lo que el alcalde apuntilló: “Vamos a tener un pleno movidito, mucho me temo”.