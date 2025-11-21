Carbayo sobre la condena a García Ortiz: «No es un buen síntoma... » El presidente del Partido Popular de Salamanca incide en que es la primera vez que se condena a un fiscal general del Estado

Belén Hernández Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:34

El presidente del Partido Popular de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, se ha pronunciado este viernes sobre al sentencia al fiscal general del Estado, el salmantino Álvaro García Ortiz, por la que el Tribunal Supremo le condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados.

«Hoy es noticia en todas las portadas que yo recuerde de los diarios nacionales y es triste ver a un paisano», ha asegurado Carbayo, «siendo portada de todos los periódicos y siendo noticia en todos los medios de comunicación, pero esa es la realidad».

«Un fiscal general del Estado condenado era algo que no había ocurrido antes en España», ha continuado, para confesar que «esto es muy triste y esto no es un buen síntoma de lo que está pasando en estos momentos en España«.