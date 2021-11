Carbayo: “La Nochevieja Universitaria es como la nieve, el Ayuntamiento interviene para que su desarrollo sea lo más normal y ordenado posible”

El alcalde insiste en que, con independencia de lo que decidan los hosteleros, se mantendrá el dispositivo de seguridad y limpieza.

Ante las críticas y dudas sobre la celebración del “Fin de Año Universitario”, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha manifestado que “por parte del Ayuntamiento, cualquiera que sea la decisión que tome la junta directiva de la Asociación de Hostelería se tomarán las disposiciones habituales de reforzar los sistemas de seguridad y limpieza”.

“El Ayuntamiento no toma la decisión de suspenderlo. La Nochevieja Universitaria, decía antes una persona, es como la nieve, surgió así y lo que hace el Ayuntamiento es intervenir para que su desarrollo sea lo más normal y ordenado posible”, ha añadido resaltando que las medidas sanitarias actuales no impiden este tipo de celebraciones como tampoco muchas otras. “Nosotros intervenimos porque queremos garantizar ese desarrollo normal. Es nuestra responsabilidad y es lo que hacemos todos los años. No organizamos la Nochevieja Universitaria, pero si estamos muy pendientes de todo lo que pase en esa fecha”, ha concluido.