Carbayo explota contra el Gobierno: habla de chantaje a Salamanca y dice que ni el PSOE ni nadie le hará callar

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha arremetido este martes contra el Gobierno central, al que ha vuelto a solicitar que permita a los ayuntamientos emplear el superávit de años anteriores para superar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. En este sentido, ha sido muy crítico con la propuesta del Ejecutivo de “préstamos que no tienen sentido y que representan más bien un chantaje”. “Queremos emplear el dinero en cosas realmente necesarias para los salmantinos”, ha afirmado el primer edil en la visita que ha realizado a las obras de urbanización de la avenida de la Merced, que estarán listas a mediados de agosto.

De igual forma, Carlos García Carbayo ha pedido de nuevo al Gobierno y a Fomento que actúe en las actuaciones pendientes de llevar a cabo como el adecentamiento del acceso norte a la ciudad, así como permitir los trabajos para convertir en glorieta la rotonda junto a la avenida de los Agustinos, así como el espacio entre la avenida de la Merced y Raimundo de Borgoña. Asimismo ha criticado las palabras del diputado socialista David Serrada, que asegura que el alcalde no ha hecho nada para la recuperación de las líneas Alvia a Salamanca: “El alcalde de Salamanca ha enviado varias cartas al presidente del gobierno, al ministerio de fomento, al presidente de Renfe. Si quieren que el alcalde se calle, no lo van a conseguir, al alcalde no lo calla ni el PSOE ni nadie”.

Carlos García Carbayo ha insistido en que las ferias y fiestas están suspendidas y canceladas lo que no quiere decir que no se programe algún espectáculo.

Por último ha realizado un nuevo llamamiento a la responsabilidad y ha afirmado que tenemos que aprender de lo vivido, al tiempo que ha instado al uso de la mascarilla, al Mantenimiento de la distancia de seguridad y al cumplimiento de las normas y no desfallecer en ese objetivo.