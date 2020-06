Carbayo: “En Salamanca no hay ‘madrileñofobia’, lo que hay es cariño y respeto a los madrileños”

Ante la “madrileñofobia” que inunda las redes sociales en los últimos días ante la inminente apertura de las “fronteras” interprovinciales, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, salió ayer en defensa del principal mercado turístico de la capital y abrió las puertas de la ciudad a los vecinos de la capital de España.

“En cuanto a las restricciones de movilidad no me puedo pronunciar porque no es una competencia del Ayuntamiento, lo tienen que decir las autoridades competentes”, respondió ayer el regidor ante la pregunta de si sería necesario imponer nuevas restricciones de movimiento desde el domingo, cuando acabe el Estado de Alarma. “En Salamanca no ha madrileñofobia, si se quiere llamar así; lo que hay es cariño y respeto hacia los madrieños que vienen a Salamanca y contribuyen de una manera muy notable a la actividad económica de nuestra ciudad”, recalcó recordando que la mayoría de las campaña promocionales del Consistorio van dirigidas a atraer visitantes desde la capital del país. “Estamos encantados de recibir a personas de todas partes de España, del mundo y, por supuesto, de Madrid. Queremos a los madrileños”, remarcó.

Por otra parte, Carbayo agradeció ayer al rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, “el esfuerzo que está haciendo por esa presencialidad para que los estudiantes vengan a Salamanca y no se queden en sus ciudades escuchando virtualmente a los profesores”. “Que vengan a esta ciudad es una experiencia muy importante para sus vidas”, aseguró el primer edil. “Les estamos esperando con los brazos abiertos”, subrayó.

Por su parte, el rector, que ayer ofreció una rueda de prensa conjunta con Carbayo, agradeció los esfuerzos del Consistorio por generar una ciudad segura a la que puedan regresar los universitarios. “Contamos con el apoyo del ayuntamiento porque el espacio que recibirá a los estudiantes es un espacio en el que colaboraremos para garantizar todas las medidas de protección y también para ofrecer las mejores condiciones de habitabilidad en el entorno urbano”, afirmó insistiendo en que éste es el mensaje que tiene que llegar a la sociedad para que los estudiantes sigan viniendo.