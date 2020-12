Carbayo: “En la vacunación no podemos improvisar, pido a la Junta planificación”

Carlos García Carbayo (Salamanca, 1962) llega a la entrevista con LA GACETA después de visitar unas viviendas sociales en Ciudad Jardín. Como todos no es ajeno a la inquietud por la pandemia, cuya situación epidemiológica sigue a través del contacto diario con otras administraciones y con el Hospital, pero el coronavirus no ha paralizado la actividad municipal ni le ha impedido avanzar en los grandes proyectos, como integrar la piedra en la “Salamanca verde”, su obsesión.

–¿Está preparado para ponerse la vacuna o es de los que cederá su puesto a otro?

-Soy alcalde de Salamanca y en el momento en que no había test yo no me hice ningún test y puedo asegurar que seré el último salmantino en ponerme la vacuna mientras no haya para todos.

-¿Tiene miedo a la vacuna?

-Ninguno. ¿Cómo vamos a tener miedo a la vacuna si todos estábamos deseando el final de esta situación? Y el comienzo del final es la vacunación. Por lo tanto, lo que deseamos es que lleguen cuanto antes las vacunas.

-¿Les han informado sobre cómo se va a realizar la vacunación en Salamanca?

-No me han informado. Lo que he pedido como alcalde a la Junta es que esté todo el operativo preparado. De hecho, lo he reiterado en la última reunión del Centro de Coordinación Operativa. Que todo esté preparado, porque todos estamos escuchando que el Gobierno está haciendo encargos a empresarios en los últimos días de jeringuillas. Pues esas jeringuillas ya tenían que estar encargadas hace meses. Lo que no podemos hacer es improvisar, por eso pido planificación. Como ayuntamiento daremos todas las facilidades y lo que se necesite como locales, policía... Todo lo que esté en nuestra mano. Estamos a disposición de las autoridades sanitarias, del Gobierno central y de la Junta. La vacuna es nuestra tabla de salvación y no puede haber fallos.

-Por cierto, en esta segunda ola ha tenido algunas discrepancias con la Junta, ¿ha sido solo por no comunicarles con antelación las medidas restrictivas o hay más diferencias?

-No. En esta segunda ola ha mejorado mucho la comunicación con la Junta en diferentes niveles: a través del Centro de Coordinador Operativo, donde están todas las administraciones, a través de la convocatoria que nos hace el presidente o la consejera de Sanidad a todos los alcaldes y presidentes de Diputación para darnos a conocer la situación epidemiológica y además, yo he tenido llamadas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y de otros consejeros. Sí, ha mejorado mucho la comunicación con la Junta en esta segunda ola y tiene su razón de ser: en la primera había un mando único que era el Gobierno de España y ahora es la Junta, toda vez que Pedro Sánchez se ha echado a un lado y no ha querido responsabilizarse. Por tanto, sí estoy satisfecho de la comunicación que ha habido en estos meses.

-¿Con las medidas adoptadas por la Junta ha habido discrepancias? ¿Cree que han sido demasiado restrictivas?

-Es una valoración que no está a mi alcance ni debo hacerla como alcalde. Lo que debo hacer es que se cumplan las normas. ¿Cómo se deben hacer? Con el criterio de expertos y en Castilla y León sí hay un comité de expertos conocidos, a diferencia del Gobierno de España. Es verdad que en algunos momentos he pedido a la consejera de Sanidad que valorase la posibilidad de alargar el horario de cierre de los establecimientos de hostelería. No puedo reprocharle que no adoptara esa decisión porque tiene en consideración criterios que yo desconozco. Sí constato que las medias de contención han tenido resultados favorables porque ahora Salamanca está en una situación envidiable: de estar los primeros por tasa de incidencia negativa, ahora tenemos casi la menor incidencia en todo el territorio nacional. ¿Podría haber sido aplicable alguna medida como la que propuse y obtener estos resultados? No lo sabemos.

