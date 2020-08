Carbayo e Iglesias acusan de “chantaje y traición” al Gobierno por el superávit

Después de varias semanas de negociación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez alcanzó este lunes un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para hacer uso del remanente de las entidades locales. Eso sí, con polémica, puesto que la FEMP rompió su tradicional consenso en la toma de decisiones, ya que el presidente, Abel Caballero, decantó la balanza gracias a su voto de calidad. Esto hace que salga adelante la propuesta del Ministerio de Hacienda por el que los ayuntamientos pondrán sus remanentes (suman más de 14.000 millones de euros) a disposición del Estado ‘de manera voluntaria’. Las entidades locales que cedan su remanente participarán proporcionalmente de un fondo de hasta 5.000 millones, de los que 2.000 serán transferidos este año y 3.000 en 2021. Eso sí, los consistorios solo podrán usar ese dinero para acciones de movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura y agenda urbana.

En este sentido, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se mostró muy crítico con esta decisión y con la postura del Ejecutivo central para que los ayuntamientos puedan usar el superávit. “Supone una forma de actuar insólita que no se le había ocurrido a nadie en este país. Ha tenido que llegar este Gobierno para que acuda a formas tan originales y desastrosas para la financiación de las corporaciones locales: haz lo que yo te diga, como yo te diga, me das tu dinero, ya te lo devolveré como me parezca y además te diré cómo tienes que gastarlo. Es muy curioso, por decirlo de una forma suave”. García Carbayo insistió en que sean los propios ayuntamientos quienes gestionen su remanente.

El alcalde de Salamanca añadió que “sobre la mesa se nos pone un chantaje claro y evidente. Que demos nuestro dinero y ya nos lo devolverán”, explicó el primer edil, al tiempo que criticó la actitud del Ejecutivo Sánchez

Iglesias habla de traición. Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de traicionar a los ayuntamientos y diputaciones al incautar los ahorros conseguidos por estas instituciones durante tantos años. En su opinión, el documento aprobado por la FEMP permite expoliar a estas instituciones los ahorros de los ayuntamientos y de sus vecinos y por ese motivo lamentó que el presidente del Gobierno actúe en contra del interés general, valiéndose de artimañas de este tipo. Javier Iglesias acusó de “expoliar” los “ahorros de los ayuntamientos” y por ese motivo, lamentó que Pedro Sánchez “actúe en contra del interés general valiéndose de artimañas de este tipo”, refiriéndose a la actitud del presidente de la FEMP -Abel Caballero-, que utilizó su voto de calidad para decantar la decisión a favor de la propuesta de Hacienda. Carbayo también lamentó la actitud de Abel Caballero: “No se pueden convocar juntas extraordinarias con urgencia y casi con nocturnidad y alevosía, para resolver cuestiones tan importantes como la forma de financiación de ayuntamientos y diputaciones en un momento en el que se exige reactivación económica y atención a las políticas sociales”.