Carbayo arremete contra Pedro Sánchez, el PSOE y Renfe por no recuperar las frecuencias de Alvia

Ante el restablecimiento de la segunda frecuencia de Alvia solo los fines de semana, según anunció el martes Renfe, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha denunciado este miércoles que es “muy insuficiente, muy insuficiente y muy insuficiente y encima el fin de semana solamente”.

“Y ha salido algún representante socialista a presumir de eso, de que, gracias a su gestión, ha conseguido una conexión más para el fin de semana pues si eso es lo que pinta el PSOE en Madrid, estamos apañados”, criticó el regidor en referencia a las declaraciones del diputado socialista David Serrada.

“Lo que queremos es que se nos devuelva lo que nos corresponde que son todas las frecuencias y recuerdo que pedimos más conexiones y eso ha sido desatendido por el presidente del Gobierno de España y por el ministro de Fomento, también por el presidente de Renfe. Por lo tanto vamos a tener lo que nos corresponde y en este momento en el que estamos todos apostando por el turismo de interior es más importante que nunca tener buenas conexiones. A ver si esto le entra en la cabeza a alguien”, ha subrayado el primer edil.

“Se puede decir que porque no hay demanda no hay oferta, oiga usted eso me lo puede decir para una conexión nueva pero no para una conexión ya existente. Usted ponga el servicio y ya verá como los salmantinos y los madrileños montan”, ha rematado.

“Somos la ciudad de Castilla y León que más usa la mascarilla”

Por otra parte, el primer edil salmantino aseguró que “la ciudad de Salamanca está cumpliendo desde el principio las instrucciones que se dieron a los salmantinos. Pasamos una situación sanitaria muy complicada y ahora estamos saliendo y tenemos uno de los mejores índices de España estamos ahora en una situación de privilegio. Somos una de las provincias menos afectadas en estos momentos después de haber sido una de las que más”.

Carlos García Carbayo ha insistido en que “el uso de la mascarilla es mayoritario en la ciudad”. “Somos la ciudad de Castilla y León que más usa la mascarilla con porcentajes que superan el 95%, según el Instituto Carlos III. Además los indicadores de contagios muestran en estos momentos los mejores índices para la ciudad. Las noticias son buenas”, ha añadido.

Aún así, ha incidido en que “en estos momentos, lo que importa es ser responsables”. “Y lo que queremos es extremar las precauciones y en las reuniones familiares y esas celebraciones en las que puede haber besos o abrazos, vamos a intentar evitar todos esas efusiones en la medida de lo posible, porque ahí están los problemas de verdad que se están detectando”, ha concluido