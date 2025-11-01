Carbayo, ante el centro de inmigrantes: «Es una tomadura de pelo y, además, una ilegalidad» »Los que presumen de solidaridad con quienes huyen de sus países son quienes los están usando como mercancía», asegura

«No hay más deshumanización que esta». Es la reacción del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, tras conocer las características del centro de inmigrantes en el que la Secretaría de Estado de Migraciones quiere convertir la antigua residencia de mayores de San Juan de Sahagún, contraviniendo la normativa autonómica que limita el máximo de plazas para este tipo de centros a 120.

Ante las 460 personas que el Ministerio pretende acoger en un complejo que antes albergaba a 135 mayores, el regidor subraya que «aquellos que presumen de solidaridad con quienes huyen de sus países buscando una vida mejor, son los que los están utilizando como mercancía».

Al primer edil le resulta «inconcebible que a un Gobierno que ningunea a Salamanca y le deja fuera de cualquier inversión» ahora «le entren las prisas para acondicionar un centro de acogida de inmigrantes sin contar con el Ayuntamiento ni con los vecinos». «Esta opacidad es una tomadura de pelo a los vecinos de Salamanca y especialmente a los del barrio de Puente Ladrillo», señala García Carbayo.

El alcalde incide en que este es el mismo Ejecutivo que «racanea la cuarta frecuencia del Alvia los fines de semana cuando hay demanda para una quinta o una sexta; que acumula más de cinco años de retraso en la electrificación de la vía férrea hasta la frontera; que no ofrece soluciones a la glorieta de Buenos Aires ni al acceso norte; y que no ha querido aportar ni un solo euro al proyecto del Puerto Seco o al desarrollo tecnológico de la ciudad».

Tal y como ha publicado LA GACETA, el alcalde explica que se ha presentado en el Ayuntamiento la documentación que Urbanismo requirió en su momento para dar vía libre a las obras en el complejo de la carretera de Aldealengua. Si inicialmente fue la empresa Tragsa la que presentó la declaración responsable, ahora es directamente la Secretaría de Estado de Migraciones la que solicita la licencia, basándose en una orden ministerial que declara la «urgencia y excepcional interés público de este proyecto».

«Esto nos lleva a denunciar una vez más el oscurantismo, la opacidad, la falta de lealtad institucional y las constantes mentiras vertidas por representantes del Gobierno de España en este caso. Como hemos repetido por activa y por pasiva, desde finales de 2024, el Gobierno tiene claro que quiere convertir esa residencia en un Centro de Inmigrantes, entonces para 448 personas y ahora para 460», manifiesta el regidor.

El alcalde realiza un repaso a las declaraciones realizadas por el delegado y la subdelegada del Gobierno, así como por la ministraElma Saiz, para señalar que han ocultado las verdaderas intenciones del Gobierno desde un primer momento. «La decisión estaba tomada porque algunos de los documentos presentados al área de Urbanismo están firmados en abril de 2025. Esto lleva a pensar que la presentación de la documentación en estos momentos responde a cálculos políticos», añade.

En esa línea, recuerda que el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, aseguró el 20 de febrero que el centro «no tenía un uso definido», lo que Carbayo tilda de «falso». El mismo calificativo aplica a las afirmaciones de la subdelegadaRosa López, cuando aseguró a la asociación Puentelave que las obras en la residencia eran solo tareas de adecuación.

Finalmente, recuerda que Elma Saiz aseguró este septiembre en una entrevista a LA GACETA que no había «una decisión tomada». «En todo este tiempo, nadie —ni del Ministerio, ni de la Delegación del Gobierno, ni de la Subdelegación del Gobierno— se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para informarles de este proyecto. Es lo mínimo que se le puede pedir a una institución que desea poner en marcha un centro de cualquier tipo en la ciudad», recalca el alcalde.