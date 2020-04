Canceladas las fiestas de San Juan de Sahagún en Salamanca

Como era de esperar ante la situación que se está viviendo por la crisis sanitaria del coronavirus, el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido suspender las fiestas del patrón de la ciudad de San Juan de Sahagún previstas para el 12 de junio. El objetivo de esta decisión es "garantizar la salud de las personas y minimizar los riesgos de la pandemia", aseguran desde el Consistorio, tal y como ha podido saber este periódico. No obstante, el Ayuntamiento prevé la organización de un programa de actos online para ese día.

Por otra parte, el Ayuntamiento no quiere adelantar tanto los acontecimientos, reconoce que hoy por hoy “los conciertos, representaciones teatrales, los torneos deportivos o los toros, la base de nuestras Ferias y Fiestas, así como los acontecimientos multitudinarios están en estos momentos descartados”. No obstante, no cierra la puerta a que, si las circunstancias mejoran, en septiembre se pueda celebrar alguna de estas actividades. Lo mismo ocurre con la temporada de verano de las piscinas. “No estamos en condiciones de garantizar su apertura, ya que estamos supeditados a las instrucciones que las autoridades sanitarias nos proporcionen para conocer cuál debe ser el procedimiento a seguir, así como fechas, aforos y otras condiciones ligadas a estas circunstancias excepcionales”, señalan fuentes municipales