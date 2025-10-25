Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una persona cambia la hora de su reloj. E.P.

Cambia la hora en España: ¿adelantar o atrasar el reloj? Esto es lo que debes saber

La madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 de octubre los españoles deberán atrasar sus relojes una hora

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:31

El horario de invierno arrancará durante la madrugada de este sábado 25 de octubre al domingo 26, cuando a las 03:00 pasarán a ser las 02:00. El Gobierno propuso abolir el cambio de hora estacional a una reunión de Energía de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, donde habló de reformar el sistema ya en 2026.

Tanto el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, como el de Energía, Dan Jorgensen, han apoyado la idea durante esta semana. De hecho, el primero ha indicado que sus servicios están realizando un análisis detallado sobre las implicaciones «legales y prácticas» que tendría la reforma.

La UE fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del conocido como horario de verano. La última comunicación de la Comisión Europea al respecto fue de 2021. Entonces se trasladó cuándo se tenían que producir los cambios hasta 2026: los últimos fines de semana de marzo y octubre, respectivamente, a las 02:00 hora española.

La Comisión Europea intentó una reforma en 2018, cuando el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, propuso acabar con el cambio horario bianual y dar a cada país libertad para decidir si consolidar en su territorio un huso u otro. La falta de evaluaciones de impacto y el miedo a la fragmentación dentro de la UE llevó entonces a los Estados miembro a aparcar la revisión, que, de retomarse, deberán negociar el Consejo (gobiernos) y Eurocámara sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.

