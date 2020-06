Camareros con ‘bandeja y placa’ en Salamanca para evitar multas

Ellos son los primeros interesados en que sus negocios salgan adelante. Familias enteras que han tenido que cerrar su bar durante semanas, 20.000 euros en género que se echaron a perder con el anuncio del estado de alarma y empresarios que recuerdan como uno de sus peores días el momento en el que tuvieron que comunicar a sus empleados de toda la vida el ERTE. Una semana después de la apertura de terrazas, la hostelería de la ciudad va retomando poco a poco la actividad y el deseo de volver a la normalidad se palpa en cada servicio. Quizá sea por eso que la Policía Local ha encontrado en ellos un gran aliado, pues tras la labor pedagógica y de concienciación, los agentes no se han visto obligados a interponer sanción alguna por incumplimiento de las medidas y son los propios hosteleros los que se emplean a fondo para que su clientela cumpla las normas. “Bastante bien lo están haciendo”, asegura José Bartol, oficial de Policía Local de Salamanca.

El agente, junto con el resto de compañeros, se está empleando a fondo estos días para que todos y cada uno de los negocios cumplan con las medidas de seguridad. “Miramos que haya distancia entre mesas, que no haya más de diez personas sentadas, que se respeten los horarios...”, afirma. Aunque, por el momento, la Policía Local de Salamanca se ha llevado una grata sorpresa. “No nos hemos encontrado ninguna escena pintoresca y principalmente lo que estamos haciendo es informar y resolver dudas. No ha habido que sancionar a nadie y son los propios hosteleros a los que les interesa cumplir las medidas”, añade.

Ejemplo de ello es Roberto López. Este martes era el primer día que a este empleado de un mesón de la Plaza Mayor le tocaba montar la terraza y lo hacía de la forma más minuciosa posible. “Aquí estoy midiendo y por lo que veo aún puedo meter alguna mesa más”, comentaba. “La verdad que estos días está yendo muy bien y la gente es bastante respetuosa”. Aunque siempre hay alguno al que hay que llamar la atención. “Un 80% bien y un 20% mal”, reconoce Daniel Hernández desde su negocio del paseo de Carmelitas. “Los primeros días cuando era para llevar alguno se enfadaba y te decía que para un café no pedía cita. U otro que te dice que no le has desinfectado la silla cuando ya estaba sentado. Son situaciones en las que no puedes hacer nada”, apunta.

Y para evitar que esto ocurra, cada uno tiene su fórmula. “Hemos puesto en todas las mesas las normas. Alguno hay al que se las tienes que recordar, como por ejemplo que no pueden estar sentados y los niños correteando por la terraza. Pero con educación la mayoría lo entiende”, asegura Enrique Cortés, trabajador de un restaurante de la Rúa Mayor.

Con comportamientos más civilizados o sin ellos, si hay algo que ha conseguido esta crisis sanitaria es lo que en algunas circunstancias parecía imposible: compañerismo entre los hosteleros. Basilio Rivas, gerente de un negocio en la Rúa, lo asegura. “Tenemos un grupo en una red social en el que estamos unos 400 y la verdad es que estamos más unidos que nunca”. Algo que se demuestra con hechos como el que él mismo ha protagonizado. “No me salía rentable abrir mi negocio y el Ayuntamiento me ha permitido ceder el espacio de mi terraza al mesón de al lado”.