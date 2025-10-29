La Cámara concede su Medalla al Mérito a Benjamín Crespo La entidad empresarial reconoce por unanimidad la década de liderazgo del expresidente

Benjamín Crespo ante su retrato descubierto ayer en la galería de la Cámara de Comercio.

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:14

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca aprobó ayer en pleno por unanimidad conceder la Medalla al Mérito de la Cámara de Comercio de Salamanca a Benjamín Crespo Andrés, en reconocimiento a su destacada trayectoria, su dedicación y su ejemplar labor al frente de la institución entre 2016 y 2025.

La entrega oficial de esta distinción se realizará en un pleno extraordinario cuya fecha se comunicará próximamente. Los miembros del pleno quisieron así expresar su gratitud y reconocimiento al presidente saliente por su compromiso, liderazgo y contribución al desarrollo económico y empresarial de la provincia, así como por su papel decisivo en la modernización y fortalecimiento de la Cámara durante los últimos años.

La concesión de la Medalla al Mérito se suma a los múltiples reconocimientos que ha recibido Benjamín Crespo por su intensa labor al servicio del tejido empresarial salmantino.

Durante su mandato, la Cámara ha recuperado su equilibrio económico, reforzado su papel como órgano consultivo y de colaboración con las administraciones públicas, y potenciado su utilidad y cercanía como herramienta de apoyo a las empresas.

Entre los logros más relevantes de su presidencia destacan la modernización y digitalización de la institución, el impulso a la internacionalización de las pymes, el fomento de la cooperación con la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia, y la creación de la Cátedra de Innovación Empresarial «Escuela de Salamanca», en colaboración con Unicaja Banco, orientada a promover la investigación y la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo.

Además, Crespo ha sido un defensor constante del comercio de proximidad y del empresario local, compaginando su presidencia con la de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (AESCO) y la Asociación de Empresarios de Productos Pesqueros (AESPESCA), así como su participación activa en la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) y otras entidades representativas del tejido económico provincial.

En palabras de Crespo, «los logros alcanzados en estos años son fruto del trabajo conjunto del Pleno, del equipo técnico y de la colaboración con las administraciones y entidades empresariales de la provincia», subrayando el valor de la cooperación como motor del progreso.

Tras la finalización del pleno, Benjamín Crespo Andrés procedió, junto a sus compañeros, al descubrimiento de su retrato, que pasa a formar parte de la galería de presidentes de la Cámara de Comercio de Salamanca.

El acto, cargado de emoción y simbolismo, sirvió para cerrar una etapa de casi una década al frente de la institución, marcada por la estabilidad, la modernización y el fortalecimiento de su papel como referencia para el tejido empresarial salmantino.

Con este reconocimiento, la Cámara de Comercio de Salamanca reafirma su agradecimiento y respeto hacia quien ha contribuido de manera decisiva a su consolidación y proyección institucional, dejando un legado de compromiso, transparencia y servicio a las empresas de la provincia.

Durante la sesión también se aprobaron los presupuestos para el ejercicio 2026, junto con los informes del presidente y del secretario general, que reflejan el excelente estado económico, organizativo e institucional de la Cámara.

Los miembros del Pleno se mostraron muy satisfechos con los resultados presentados, que ponen de manifiesto la solidez financiera, la eficiencia en la gestión y la capacidad de la institución para seguir prestando servicios de calidad a las empresas, autónomos y emprendedores de la provincia.

El presupuesto aprobado permitirá dar continuidad a los programas de apoyo empresarial, asesoramiento, digitalización e internacionalización, así como reforzar la cooperación institucional con las administraciones públicas, las universidades y las entidades financieras y empresariales.