La Cámara de Comercio de Salamanca impulsa la sostenibilidad como oportunidad real para las empresas

La jornada organizada por la Cámara de Comercio se celebrará el próximo 27 de noviembre.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca continúa consolidando su papel como agente clave en la transformación sostenible del tejido empresarial de la ciudad. En colaboración con la Sociedad Municipal de Promoción Económica, impulsa un nuevo programa centrado en la sostenibilidad como vía para fomentar la innovación, la eficiencia y la creación de valor en las empresas salmantinas.

Este proyecto se alinea con la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León, el Plan de Acción de la Unión Europea y el Plan Nacional de Recuperación. Además, responde a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el trabajo decente, la innovación, la producción responsable y la reducción de desigualdades.

Las actuaciones se centran en dos líneas principales: por un lado, sensibilización y formación divulgativa; y por otra, formación técnica en áreas clave relacionadas con la sostenibilidad.

Además, están dirigidas a trabajadores, empresas interesadas en avanzar hacia modelos más sostenibles y personas con ideas de negocio responsables. Entre sus objetivos destacan: mejorar el conocimiento sobre sostenibilidad, fomentar la toma de decisiones conscientes, aplicar estrategias adaptadas al nuevo contexto empresarial y generar nuevas iniciativas.

¿Tu pyme quiere dar el salto a la sostenibilidad... pero no sabes por dónde empezar?

En este marco, la Cámara organiza la jornada titulada «La gestión y comunicación de la sostenibilidad en las pymes», que tendrá lugar el 27 de noviembre a las 10:00 h en la sede cameral, con inscripción gratuita. Una cita práctica dirigida a pymes y profesionales que deseen aprender a gestionar y comunicar la sostenibilidad de forma útil, adaptada a los nuevos estándares europeos y convertirla en una ventaja competitiva.

La Cámara de Comercio apuesta por una economía más sostenible, competitiva e innovadora. Su Departamento de Sostenibilidad y Transición Verde es un área especializada en acompañar a las empresas —especialmente a las pymes— en su adaptación a los nuevos retos ambientales y sociales derivados de los cambios normativos y de mercado.

Información y contacto

Plaza Sexmeros, 2, Salamanca

923211797

comunicacion@camarasalamanca.com

Página web