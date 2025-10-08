La Cámara de Comercio de Salamanca abre nuevas oportunidades de empleo con los programas Talento Joven y Talento 45+

La Cámara de Comercio de Salamanca presenta una amplia oferta de programas formativos.

En un mercado laboral en constante transformación, donde las competencias digitales, la especialización técnica y la formación continua marcan la diferencia, la Cámara de Comercio de Salamanca se consolida como un agente esencial en la generación de oportunidades para personas desempleadas. A través de los programas Talento Joven y Talento 45+, la institución ofrece formación gratuita, homologada y orientada a la práctica, diseñada para impulsar la empleabilidad de dos colectivos estratégicos.

Ambos programas cuentan con el respaldo del Fondo Social Europeo y del Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que asegura la calidad de las formaciones y su adaptación a las necesidades actuales del tejido empresarial.

Talento 45+: experiencia y reciclaje profesional

El programa Talento 45+ está específicamente dirigido a personas desempleadas de entre 45 y 60 años. Este colectivo, pese a su amplia experiencia, en muchas ocasiones encuentra barreras para volver al mercado de trabajo. La Cámara de Comercio de Salamanca responde a esta realidad con cursos prácticos y adaptados a sectores donde la empleabilidad es más alta.

Entre las próximas acciones formativas destacan:

-Operador de Maquinaria + PRL Maquinaria Sector Metal: curso de 120 horas que se impartirá del 10 al 28 de noviembre. Incluye capacitación práctica en carretillas elevadoras, camión pluma, plataformas elevadoras, retroexcavadoras y manipuladoras telescópicas. Además, añade formación homologada en prevención de riesgos laborales, muy valorada en el sector.

-Curso de Corte de Jamón: con inicio el 14 de octubre y una duración de 60 horas, está orientado a quienes deseen incorporarse al sector hostelero. Los participantes aprenderán técnicas de corte, conservación, presentación y aprovechamiento del producto, competencias muy demandadas en la restauración.

-Creación de páginas web con WordPress, tienda online y marketing digital: comienza el 7 de octubre en modalidad virtual, con 90 horas de formación. Incluye además diseño gráfico, favoreciendo perfiles polivalentes con gran demanda en el entorno digital.

-Certificación oficial Microsoft Office Specialist (MOS): curso con reconocimiento internacional que acredita competencias avanzadas en ofimática. Especialmente útil para perfiles administrativos, comenzará el 7 de octubre.

Talento Joven: primer impulso profesional

El programa Talento Joven está destinado a jóvenes desempleados menores de 30 años inscritos en Garantía Juvenil. Combina formación técnica, orientación personalizada y prácticas en empresas, con el fin de facilitar el acceso a un primer empleo estable y reducir la brecha de inserción laboral que aún afecta a este colectivo.

Los itinerarios son flexibles y abarcan competencias digitales, habilidades transversales y especializaciones en sectores dinámicos de Salamanca. El contacto directo con las empresas garantiza que la formación no se quede en la teoría, sino que se traduzca en experiencias reales y oportunidades de contratación.

La formación como motor de transformación

El éxito de ambos programas reside en su carácter práctico y en la estrecha colaboración entre la Cámara de Comercio, las administraciones públicas y las empresas locales. Cada curso responde a las demandas del mercado y contribuye al desarrollo económico provincial.

La Cámara de Comercio de Salamanca actúa no solo como formadora, sino también como un puente entre el talento y las oportunidades. «La formación es la herramienta más poderosa para abrir nuevos caminos. Nuestra misión es que nadie quede atrás por falta de capacitación», destacan desde la institución.

Un futuro con más oportunidades

Con Talento Joven y Talento 45+, la Cámara reafirma su compromiso con el progreso económico y social de Salamanca. La formación gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, es una inversión de futuro que beneficia tanto a las personas desempleadas como a las empresas que necesitan talento preparado y actualizado.

Más información e inscripciones

Teléfono: 923211797.

Correo electrónico: empleo@camarasalamanca.com.

Página web: www.camarasalamanca.com/formacion.