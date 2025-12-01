Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Caja Rural de Salamanca apuesta por impulsar y construir un futuro más sostenible en la provincia.
Caja Rural de Salamanca también es de la tierra

La entidad fortalece la economía local, impulsa el empleo, genera valor añadido y asegura el futuro de un sector que forma parte de nuestra identidad

Salamanca

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:09

La alimentación es uno de los pilares económicos y culturales más sólidos de Castilla y León, especialmente de la provincia de Salamanca. Desde los campos cerealistas hasta las ganaderías más punteras, el sector agroalimentario ha demostrado una capacidad extraordinaria para innovar sin perder su esencia. En este contexto, Caja Rural de Salamanca vuelve a reafirmar su compromiso con la tierra, con sus profesionales y con un modelo de crecimiento sostenible que mira al futuro sin olvidar sus raíces.

La transición hacia una producción más eficiente y respetuosa con el entorno ya no es una opción, sino una necesidad del mercado. Consciente de ello, Caja Rural de Salamanca ha reforzado sus líneas de apoyo a empresas y explotaciones que apuestan por la sostenibilidad: inversiones en maquinaria eficiente, instalaciones energéticamente responsables, optimización de consumos y proyectos de economía circular.

Esta apuesta se materializa en soluciones financieras flexibles, como su Financiación Sostenible, diseñada específicamente para impulsar la modernización de la industria agroalimentaria hacia modelos más competitivos y respetuosos con el medio ambiente.

Uno de los principales distintivos de Caja Rural de Salamanca es su equipo especializado en Banca de Empresas, liderado por su directora Julia Mª Herrera López, formado por profesionales que no solo conocen en profundidad el sector agroalimentario, sino que acompañan a cada empresa desde una perspectiva integral.

Su labor va mucho más allá del crédito: analizan riesgos, diseñan estrategias de financiación, evalúan oportunidades de expansión, resuelven necesidades de tesorería y ofrecen asesoramiento experto en comercio exterior. Esta cercanía y conocimiento técnico permiten que cada empresa encuentre soluciones ajustadas a su realidad, potenciando su crecimiento con seguridad.

Esta gestión personalizada se complementa con una red de oficinas distribuida por toda la provincia, donde el trato directo sigue siendo un valor irrenunciable. Conocer cada proyecto sobre el terreno es, precisamente, lo que permite a la entidad anticiparse a las necesidades de sus clientes y acompañarles en cada fase de su actividad. Como ejemplo, en los procesos de internacionalización, Caja Rural de Salamanca ofrece un servicio completo de Comercio Exterior, con especialistas que analizan cada operación según su divisa, país de destino, tipo de comprador o niveles de riesgo.

Medios de cobro y pago seguros, financiación a la exportación e importación, avales internacionales o cuentas en divisas son solo una parte de la oferta que permite a las empresas dar el salto al exterior con garantías. Una combinación de solvencia, experiencia y cercanía que convierte a la entidad en un socio de confianza para quienes buscan crecer más allá de nuestras fronteras.

Por todo ello, Caja Rural de Salamanca no solo apoya al sector agroalimentario desde el punto de vista financiero: también es un agente clave en la dinamización económica de la provincia. Su participación destacada en la gestión de ayudas como la PAC —donde continúa siendo líder en solicitudes tramitadas— reafirma esa confianza mutua con agricultores y ganaderos.

Gracias a su apuesta por la sostenibilidad, la innovación, la internacionalización y el asesoramiento experto, Caja Rural de Salamanca se consolida como un referente para las empresas agroalimentarias: una entidad cercana, moderna y preparada para acompañar a cada proyecto, desde los más tradicionales hasta los más innovadores.

En definitiva, una entidad financiera que, como sus clientes, también es de la tierra y sigue a su lado para impulsar la economía y construir un futuro más sostenible para Salamanca y su sector agroalimentario.

Caja Rural de Salamanca

Puerta de Zamora, 2, 37005, Salamanca

923128600

www.cajaruralsalamanca.com

