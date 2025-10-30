Caja Rural de Salamanca llena el Palacio de Congresos con la inspiradora conferencia de Mario Alonso Puig

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:50 Compartir

Bajo el lema 'Dando juntos un gran salto', Caja Rural de Salamanca congregó a más de un millar de personas en la Sala Mayor del Palacio de Congresos para asistir a una de las citas más esperadas del año: la conferencia de Mario Alonso Puig, médico-cirujano, conferenciante y escritor reconocido internacionalmente por su labor en el ámbito del desarrollo personal y la psicología del liderazgo.

El acto, celebrado ayer a las 17:00 horas, llenó por completo el auditorio salmantino, reflejo del interés que despierta el mensaje de un ponente que lleva más de dos décadas inspirando a profesionales, empresas y particulares a vivir de forma más consciente, plena y positiva. La cita fue organizada por Caja Rural de Salamanca y presentada por José Luis Martín Alonso, director y conductor del programa Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. El acceso, totalmente gratuito, permitió que personas de distintos ámbitos y edades pudieran disfrutar de esta experiencia de crecimiento y reflexión compartida.

Durante una hora y media, Mario Alonso Puig desplegó su característico estilo cercano, riguroso y profundamente humano para invitar a los asistentes a mirar hacia dentro y descubrir el potencial que todos llevamos en nuestro interior. Su intervención giró en torno a la importancia de la mentalidad de crecimiento, la resiliencia, la colaboración y la capacidad de reinventarse incluso en tiempos de incertidumbre.

«La mentalidad de crecimiento no es simplemente querer crecer, sino creer que es posible», afirmó el conferenciante, recordando que gran parte de nuestras limitaciones nacen de creencias inconscientes que podemos transformar. Respaldado por una sólida base científica, Puig explicó cómo la neuroplasticidad permite «ser escultores de nuestro propio cerebro», una idea que ya adelantó el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal a comienzos del siglo XX.

El público siguió con atención cada una de sus reflexiones, salpicadas de ejemplos cotidianos y anécdotas inspiradoras. Con su tono pausado y su mirada optimista, el doctor Alonso Puig animó a «dar ese gran salto» que a menudo evitamos por miedo, recordando que los grandes cambios personales y profesionales comienzan siempre con un pequeño gesto de confianza y la fuerza de la ilusión.

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el valor del amor y la ilusión como motores del cambio. Para el ponente, el crecimiento auténtico no se construye desde la exigencia o la competitividad, sino desde la conexión, la empatía y la cooperación. «Cuando nos apoyamos en los demás, buscamos lo bueno en los otros y aprendemos a mirar con gratitud, la vida se expande», señaló.

Alonso Puig subrayó la necesidad de crear entornos en los que las personas puedan desplegar su talento y sentirse seguras para innovar y compartir. «En los equipos, el futuro no depende tanto de los recursos como del estado emocional de sus miembros. Hemos normalizado vivir en un estrés continuo; pero ni es bueno para la salud, ni para el rendimiento».

Ampliar Un abarrotado auditorio acogió este encuentro.

UN espacio de reflexión

Con esta iniciativa, Caja Rural de Salamanca quiso ofrecer mucho más que una conferencia: un espacio para reflexionar sobre el bienestar, el propósito y el crecimiento personal y colectivo. La entidad, con raíces profundas en la provincia y una firme mirada hacia el futuro, reafirmó su compromiso con las personas y con el progreso de la comunidad salmantina.

«Cuando las personas crecen, todo a su alrededor crece también», señalan desde la organización, que mantiene su apuesta por impulsar actividades culturales y formativas que contribuyan al desarrollo humano y social del territorio.

El evento concluyó entre aplausos prolongados y rostros emocionados, con un mensaje que resonó en todos los presentes: la transformación comienza en uno mismo, pero se multiplica cuando se comparte. En una época marcada por la velocidad y la incertidumbre, la conferencia de Mario Alonso Puig recordó la importancia de detenerse, respirar y mirar la vida con nuevos ojos.

Con este encuentro, Caja Rural de Salamanca vuelve a demostrar que su papel va mucho más allá del ámbito financiero: es también un agente de inspiración, unión y esperanza para toda la sociedad salmantina.