Caja Rural de Salamanca: una apuesta decidida por la innovación

Domingo, 26 de octubre 2025

Caja Rural de Salamanca ha ido consolidando en los últimos años una apuesta decidida por la innovación y la sostenibilidad. Reconocida por su banca de proximidad, es la entidad financiera con más oficinas físicas repartidas por toda la provincia salmantina, representando el 30 % del total.

De este modo, unido a su apuesta por la transformación tecnológica, le permite ofrecer servicios más seguros, ágiles y accesibles, sin perder el trato humano que la distingue. Cada día son más los clientes que realizan sus operaciones a través de los distintos canales digitales, que ya representan el 81 % del total de transacciones. Además, la entidad ofrece un servicio personalizado que permite a cada usuario disfrutar de una experiencia adaptada a sus necesidades, fomentando así una mayor relación de confianza.

Al integrar la tecnología como un aliado del servicio presencial, la entidad ofrece libertad para elegir cómo y desde dónde operar. Herramientas como 'Ruralvía Móvil' —con diseño intuitivo — permiten realizar operaciones frecuentes, contratar productos, consultar la Bolsa o resolver dudas mediante el asistente virtual 'Maia' de forma rápida, segura y divertida. Para empresas y comercios, 'Ruralvía Mi Negocio' y el TPV virtual proporcionan control en tiempo real sobre ventas, operaciones y evolución del negocio, mientras que 'Ruralvía Pay' facilita pagos con el móvil y envíos o recepción de dinero vía Bizum. Este conjunto de servicios refuerza el compromiso de la entidad con la comodidad y la accesibilidad, convirtiéndola en una opción ideal tanto para particulares como para negocios.

La digitalización se combina con la sostenibilidad: la entidad reduce su impacto ambiental mediante procesos digitales, eficiencia energética en oficinas y programas internos que fomentan hábitos responsables entre los empleados. En ese sentido, desde Caja Rural de Salamanca han incorporado explícitamente políticas de financiación sostenible, vinculadas a criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), las cuales son coherentes con la consecución de diversos ODS (objetivos de desarrollo sostenible).

En estos momentos, Caja Rural de Salamanca afronta la reforma integral de su oficina principal y parte de sus servicios centrales como una oportunidad estratégica para consolidar su liderazgo en innovación y tecnología.

Esta sinergia entre espacio y tecnología transformará la sede en un centro de operaciones y relacional donde la banca de proximidad se refuerza con herramientas digitales de última generación, garantizando tanto la cercanía tradicional a pymes y particulares como la capacidad de adaptación a nuevos servicios financieros.

Por todo ello, Caja Rural de Salamanca se proyecta como una banca moderna y comprometida, que combina tecnología, sostenibilidad y cercanía con sus clientes. Su objetivo no es solo adaptarse a los cambios del sector, sino marcar el camino, ofreciendo servicios digitales eficientes mientras mantiene el trato humano que la distingue. Así, la entidad demuestra que es posible crecer y avanzar hacia un futuro más responsable, inclusivo y conectado con su comunidad, reafirmando su posición como un referente en el sector financiero.

Caja Rural de Salamanca

Puerta de Zamora, 2

37005 - Salamanca

923 12 86 00

www.cajaruralsalamanca.com