MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Se caen las losetas

La Gaceta

Lunes, 25 de agosto 2025, 05:15

Esta boca del contenedor subterráneo de residuos situado frente al Seminario de Carvajal parece estar emergiendo del subsuelo como un amenazante monstruo de película de catástrofes. Pero realmente lo que pasa es que se le están cayendo las losetas que alguien colocó en su día, y que ya no dan para más.

