“Caen los casos, pero los COVID aún son el 25% de los ingresos”

Regresó a la coordinación del servicio de Urgencias en febrero del año pasado, justo antes de que comenzaran a llegar las neumonías por COVID que desde entonces saturan el Hospital por oleadas. Fue responsable del servicio hasta 2013 y tras un lapso de siete años regresó para “pacificar” a la plantilla a propuesta de sus propios compañeros. Explica aliviado, pero sin euforia, cómo ha bajado la llegada de pacientes con coronavirus y los ingresos desde el servicio, “pero ahora solo estamos en el buen camino”. Urgencias es la “puerta de entrada” al Hospital, donde primero se detecta la caída de contagios, aunque aún pasarán días para que el descenso de la presión asistencial en este área se traslade a la planta y a las unidades de pacientes críticos.

–La situación epidemiológica ha mejorado en las últimas semanas en Salamanca. ¿Esa caída de contagios se nota ya en Urgencias?

–Hacemos el balance al final de la semana y la zona COVID del servicio ha caído considerablemente. Con respecto al periodo anterior, los ingresos han bajado un 50%, después de que se hospitalizaran 90 pacientes. En cuanto al circuito COVID, hemos recibido un 36,3% menos de contagiados que en la semana del 1 al 7 de febrero.

–Son muy buenas noticias, ¿veremos pronto cómo se vacía Urgencias de pacientes?

–El circuito COVID baja su presión asistencial pero todavía estamos en cifras muy altas. Los contagiados aún supone el 25% de los enfermos que ingresan en el Hospital, por lo que no estamos en números de alivio. Vamos mejor, pero no es para lanzar las campanas al vuelo porque no hemos llegado ni al punto en el que estábamos al iniciar esta tercera ola.

–¿Qué actividad tenían cuando comenzó la subida de pacientes en enero?

–La peculiaridad de la tercera ola es que comenzó cuando no había terminado de irse la segunda. Por entonces, sobre la semana del 14 al 20 de diciembre, teníamos 16 pacientes ingresados por COVID semanales y la semana pasada han sido 90. Si nos comparamos con aquella época, no nos podemos relajar.

–¿Desde el inicio de la pandemia, han tenido algún periodo de relajación en Urgencias?

–Del 13 al 26 de julio no ingresamos ningún paciente COVID.

–¿Nota diferencias en los enfermos con respecto a las olas anteriores?

–El que llega al servicio sigue acudiendo mal. El pasado domingo ingresamos a dos pacientes directamente en la UCI. Eso no quita para reconocer que son menos los que acuden con respecto a semanas anteriores. Por otro lado, ahora vemos a menos enfermos que llegan desde residencias. Entre que se han vacunado y que muchos ya han pasado la enfermedad en la primera y segunda ola, ahora vienen personas más jóvenes y que viven en sus casas.

–¿Cuál ha sido la peculiaridad de este brote?

–Lo más extraño que hemos visto con respecto a épocas anteriores ha sido lo abrupto de los contagios, la gran cantidad de enfermos que llegaron de pronto.

–¿A la velocidad que bajan los pacientes, se atreve a avanzar cuándo alcanzarán una relativa normalidad?

–Con estas caídas de pacientes en una o dos semanas estaremos en una situación mejor. Pero es importante que en Semana Santa se mantengan restricciones porque si no, habrá una cuarta ola. Se espera la llegada de nuevas cepas y aún no hay suficiente porcentaje de población cubierta por las vacunas. Es clave seguir con restricciones en Semana Santa. Si se abre la mano a las dos semanas estaremos con otro brote. Es lo que vemos en el histórico del servicio.

–Hablando de vacunas, usted fue uno de los primeros sanitarios del Hospital en recibir la de Pfizer, ¿ha tenido algún efecto secundario?

–La verdad es que me ha sentado bien, no he sufrido ningún efecto secundario. Entre los compañeros la situación ha sido similar, ninguno ha tenido que cogerse la baja.